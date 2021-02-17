***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi SURESIZFonun Yatırım Stratejisi Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir. Fon portföyüne İslami ticaret ve finans ilkelerine uygun gayrimenkul yatırımları ve faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları ile yatırım fonu katılma payları dahil edilecektir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon fiyatı günlük olarak açıklanır. Ancak söz konusu fiyat üzerinden günlük olarak katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilmez. Fonun alım/satım talep toplama dönemleri ve her bir dönemde iletilen alım/satım talimatlarının gerçekleştirilme tarihlerine ilişkin bilgiye Fon İhraç Belgesinde yer alan Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar başlığı altında yer verilmektedir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Odeabank A.Ş. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ING Bank A.Ş. Garanti Bankası A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00548 2Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGönül MUTLU 27 Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Mehmet Ali ERSARI 2018 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü 2008 ? 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür YardımcısıHakan BİRHAN 2018 ? Devam Akbank T.A.Ş. Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Bölüm Başkanı 2016 ? 2018 Akbank T.A.Ş. Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Enerji Projelerinin Finansmanından Sorumlu Müdür 2014 - 2016 Akbank T.A.Ş. Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Ticari Gayrimenkul ve Altyapı Projelerinin Finansmanından Sorumlu MüdürYener YAZLALI 2017 - Devam Akbank T.A.Ş. Kurumsal Şubeler ve Proje Finansman Kredileri Tahsis Bölüm Başkanı 2016 - 2017 Akbank T.A.Ş. Ticari Krediler Tahsis Müdürü 2011 - 2016 Akbank T.A.Ş. Proje Finansman Kredileri ve Yurt Dışı Riskeler İzleme Müdürü 2010 - 2011 Akbank T.A.Ş. Proje Finansman Kredileri Müdürü 2007 - 2010 Akbank T.A.Ş. Proje Finansman Kredileri YöneticisiA. Göktürk IŞIKPINAR 2011 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2004 ? 2011 Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senetleri DirektörErtunç TÜMEN 2013 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012 - 2013 Akbank T.A.Ş. Birebir Bankacılık Bölüm Başkanı 2011-2012 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2006-2011 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür YardımcısıMurat ÖZTUNÇ 2012 ? Devam Akbank T.A.Ş. Ticari Krediler Onay B Bölüm Başkanı 2010-2012 Akbank T.A.Ş. Aksaray Bölge Müdürü 2007-2010 Akbank T.A.Ş. Şişli Ticari Şube MüdürüBurak ŞİMŞEK 2016 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Fonları Bölümü Müdür 2013 ? 2016 HSBC Kurumsal Bankacılık Gayrimenkul Finansmanı Grup Müdürü 2010 ? 2013 MNG Grubu CFO 2005 ? 2010 HSBC Kurumsal Krediler Müdür yardımcısıSemi SİLİKİ 2015 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Fonları Bölümü Müdür yardımcısı 2013 ? 2015 Cushman & Wakefield Ticari Gayrimenkul Kiralama Kıdemli Uzman 2012 ? 2013 Gülaylar Grup AVM Kiralama Şefi 2010 ? 2012 Eva Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Değerleme UzmanıEmrah AYRANCI 2018 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2014 ? 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Bölüm Başkanı 2007 ? 2014 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. MüdürFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAytaç AYDOĞAN 2017 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür 2012 - 2017 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı 2010 - 2011 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar Lisansı CFAİdil Sazer 2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı 2010 - 2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSabancı Center 4.Levent /İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.trSabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 fon@akbank.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaGönül MUTLU Fon Müdürü 0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.comAret A. BONCUK Bölüm Başkanı 0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910319BIST