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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.05.2021 18:26



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen KORKMAZ 2010 -................ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd. 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Bora PARTAL 2020 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı -2018- 2020 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi -2015 ? 2018 HSBC Bank Hazine, Müdür 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937552


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MERKO 6,83 18.712.292 % 9,98  
TDGYO 7,17 12.153.007 % 9,97  
SEYKM 24,94 28.065.495 % 9,96  
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Frank 9,3157 9,3718 % -0,22  
Riyal 2,2306 2,2418 % -0,30  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.884 2,60  
Altın Gr. 508 508 -0,92  
Cumhuriyet 3.352 3.403 12,00  
Tam 3.335 3.419 11,14  
Yarım 1.612 1.654 5,39  
Çeyrek 809 827 2,70  
Gümüş.Ons 27,74 27,77 0,19  
Gümüş Gr. 7,47 7,48 0,02  
B. Petrol 68,33 68,33 1,98  
Seans Raporu 18:05
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