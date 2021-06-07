***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.06.2021 14:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen Korkmaz 01.04.2010 2003 - 2006 İş PortföyYönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 10 SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 15 SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940506
BIST
17:071.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,80
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:078,6302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0366
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:0710,5211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0290
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:07524,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,44
|Açılış
|: 524,55
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ATATP
|29,04
|10.425.796
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.221.342
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.844.014
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,73
|3.472.555
|% 8,43
|
|OSMEN
|27,00
|2.022.065
|% 8,43
|
|METUR
|22,50
|23.812.815
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|TKURU
|202,80
|4.306.808
|% -7,19
|
|DERHL
|5,16
|14.058.569
|% -6,52
|
|PKENT
|2.528,80
|2.124.850
|% -6,03
|
|THYAO
|14,31
|1.206.613.899
|% 1,92
|
|GARAN
|8,26
|1.177.259.785
|% 1,98
|
|KOZAL
|123,80
|619.387.626
|% 2,48
|
|KRDMD
|7,78
|500.469.011
|% 0,39
|
|SISE
|8,15
|473.443.766
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,99
|353.795.596
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|376.715.614
|% 1,81
|
|GARAN
|8,26
|1.177.259.785
|% 1,98
|
|BOBET
|4,16
|413.804.271
|% -1,65
|
|THYAO
|14,31
|1.206.613.899
|% 1,92
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6278
|8,6294
|% -0,43
|
|Euro
|10,5091
|10,5152
|% -0,33
|
|Sterlin
|12,1930
|12,2541
|% -0,34
|
|Frank
|9,5733
|9,6310
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2950
|2,3065
|% -0,39
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-0,14
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.450
|3.539
|-9,03
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,37
|
|Çeyrek
|836
|856
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,77
|71,77
|-0,12
|
Seans Raporu
17:06
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-
17:19GSDDE
Yüzde 5.89 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 605, 767 adet işlem
-
17:18NATEN
Yüzde 7.35 oranında artışla 40.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 547, 855 adet işlem
-
17:16RYGYO
Yüzde 5.69 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 777, 837 adet işlem
-
17:14ESEN
Yüzde 7.54 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 961, 935 adet işlem
-
17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KOZAL, AKBNK