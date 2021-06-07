***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.06.2021 14:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış ÖZKAPTAN 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür ---- 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Egemen KORKMAZ 2011 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940510
BIST
17:031.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:038,6279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0389
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:0310,5160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0341
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:03524,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,64
|Açılış
|: 524,35
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:03
|ATATP
|29,04
|10.424.460
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.220.983
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.844.014
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,74
|3.465.029
|% 8,72
|
|OSMEN
|26,98
|1.988.436
|% 8,35
|
|METUR
|22,50
|23.801.498
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,18
|14.011.877
|% -6,16
|
|PKENT
|2.528,80
|2.124.850
|% -6,03
|
|DESA
|12,49
|7.304.577
|% -5,52
|
|THYAO
|14,31
|1.204.071.269
|% 1,92
|
|GARAN
|8,25
|1.177.160.114
|% 1,85
|
|KOZAL
|124,20
|615.116.622
|% 2,81
|
|KRDMD
|7,77
|499.463.157
|% 0,26
|
|SISE
|8,15
|472.328.207
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,98
|353.684.852
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,25
|376.053.152
|% 1,81
|
|GARAN
|8,25
|1.177.160.114
|% 1,85
|
|BOBET
|4,15
|413.687.422
|% -1,89
|
|THYAO
|14,31
|1.204.071.269
|% 1,92
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6262
|8,6279
|% -0,45
|
|Euro
|10,5102
|10,5160
|% -0,32
|
|Sterlin
|12,1932
|12,2543
|% -0,34
|
|Frank
|9,5729
|9,6306
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2951
|2,3066
|% -0,39
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-1,24
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.450
|3.538
|-9,61
|
|Yarım
|1.667
|1.712
|-4,65
|
|Çeyrek
|836
|856
|-2,33
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,75
|71,75
|-0,14
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18NATEN
Yüzde 7.35 oranında artışla 40.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 547, 855 adet işlem
-
17:16RYGYO
Yüzde 5.69 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 777, 837 adet işlem
-
17:14ESEN
Yüzde 7.54 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 961, 935 adet işlem
-
17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KOZAL, AKBNK
-
17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 92 artarak (% 0.95 ) 1, 267