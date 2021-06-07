***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.06.2021 14:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen Korkmaz 01.04.2010 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 16 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940515
BIST
17:031.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:038,6279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0389
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:0310,5160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0341
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:03524,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,64
|Açılış
|: 524,35
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ATATP
|29,04
|10.422.717
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.220.983
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.844.014
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,73
|3.453.123
|% 8,43
|
|OSMEN
|26,88
|1.972.374
|% 7,95
|
|METUR
|22,50
|23.783.273
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,17
|13.963.088
|% -6,34
|
|PKENT
|2.528,80
|2.124.850
|% -6,03
|
|DESA
|12,49
|7.304.577
|% -5,52
|
|THYAO
|14,31
|1.203.991.252
|% 1,92
|
|GARAN
|8,26
|1.176.930.643
|% 1,98
|
|KOZAL
|124,00
|610.794.333
|% 2,65
|
|KRDMD
|7,77
|499.124.661
|% 0,26
|
|SISE
|8,15
|471.389.620
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,98
|353.668.354
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,24
|375.957.399
|% 1,36
|
|GARAN
|8,26
|1.176.930.643
|% 1,98
|
|BOBET
|4,16
|413.481.671
|% -1,65
|
|THYAO
|14,31
|1.203.991.252
|% 1,92
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6267
|8,6283
|% -0,44
|
|Euro
|10,5125
|10,5186
|% -0,30
|
|Sterlin
|12,1913
|12,2524
|% -0,35
|
|Frank
|9,5724
|9,6300
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2945
|2,3060
|% -0,41
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-0,14
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.450
|3.539
|-9,03
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,37
|
|Çeyrek
|836
|856
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,77
|71,77
|-0,12
|
Seans Raporu
17:01
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-
17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KOZAL, AKBNK
-
17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 92 artarak (% 0.95 ) 1, 267
-
17:13
RYGYO, RODRG, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:13
FRIGO, ISKUR, DESA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:13HUBVC
Yüzde 5.70 oranında artışla 13.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 510, 647 adet işlem