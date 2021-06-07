***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.06.2021 14:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen KORKMAZ 2010 -................ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd. 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940523
BIST
17:071.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,62
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:078,6314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0354
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:0710,5188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0313
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:07524,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,44
|Açılış
|: 524,55
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:07
|ATATP
|29,04
|10.427.654
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.228.186
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.920.079
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,74
|3.482.219
|% 8,72
|
|OSMEN
|27,00
|2.185.226
|% 8,43
|
|METUR
|22,50
|23.835.923
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|TKURU
|204,00
|4.346.131
|% -6,64
|
|DERHL
|5,17
|14.121.133
|% -6,34
|
|PKENT
|2.528,80
|2.124.850
|% -6,03
|
|THYAO
|14,32
|1.215.101.106
|% 1,99
|
|GARAN
|8,25
|1.180.675.577
|% 1,85
|
|KOZAL
|123,90
|625.571.194
|% 2,57
|
|KRDMD
|7,78
|501.159.880
|% 0,39
|
|SISE
|8,15
|473.719.843
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,99
|355.281.284
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|377.424.912
|% 1,36
|
|GARAN
|8,25
|1.180.675.577
|% 1,85
|
|BOBET
|4,14
|414.443.830
|% -2,13
|
|THYAO
|14,32
|1.215.101.106
|% 1,99
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6282
|8,6314
|% -0,41
|
|Euro
|10,5141
|10,5188
|% -0,30
|
|Sterlin
|12,1928
|12,2540
|% -0,34
|
|Frank
|9,5732
|9,6309
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2950
|2,3065
|% -0,39
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-1,61
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.450
|3.538
|-9,61
|
|Yarım
|1.667
|1.712
|-4,65
|
|Çeyrek
|836
|856
|-2,33
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,74
|71,74
|-0,15
|