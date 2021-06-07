***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.06.2021 14:20
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen Korkmaz 01.04.2010 2003 - 2006 İş PortföyYönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 10 SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 16 SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940524
BIST
17:031.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:038,6279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0389
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:0310,5160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0341
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:03524,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,64
|Açılış
|: 524,35
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:03
|ATATP
|29,04
|10.425.796
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.221.342
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.844.014
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,73
|3.472.555
|% 8,43
|
|OSMEN
|27,00
|2.022.065
|% 8,43
|
|METUR
|22,50
|23.812.815
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|TKURU
|202,80
|4.306.808
|% -7,19
|
|DERHL
|5,16
|14.058.569
|% -6,52
|
|PKENT
|2.528,80
|2.124.850
|% -6,03
|
|THYAO
|14,31
|1.206.613.899
|% 1,92
|
|GARAN
|8,26
|1.177.259.785
|% 1,98
|
|KOZAL
|123,80
|619.387.626
|% 2,48
|
|KRDMD
|7,78
|500.469.011
|% 0,39
|
|SISE
|8,15
|473.443.766
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,99
|353.795.596
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|376.715.614
|% 1,81
|
|GARAN
|8,26
|1.177.259.785
|% 1,98
|
|BOBET
|4,16
|413.804.271
|% -1,65
|
|THYAO
|14,31
|1.206.613.899
|% 1,92
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6262
|8,6279
|% -0,45
|
|Euro
|10,5102
|10,5160
|% -0,32
|
|Sterlin
|12,1930
|12,2541
|% -0,34
|
|Frank
|9,5733
|9,6310
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2950
|2,3065
|% -0,39
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-1,32
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.516
|-14,00
|
|Tam
|3.446
|3.535
|-13,42
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-6,49
|
|Çeyrek
|835
|855
|-3,25
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,79
|71,79
|-0,10
|
Seans Raporu
17:03
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17:14ESEN
Yüzde 7.54 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 961, 935 adet işlem
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17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KOZAL, AKBNK
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17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 92 artarak (% 0.95 ) 1, 267
-
17:13
RYGYO, RODRG, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:13
FRIGO, ISKUR, DESA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında