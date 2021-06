***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu AK YATRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) AK PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon'un süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve Tasfiye Dönemi dahil 12 (oniki) yıldır. Fon süresinin son 6 (altı) yılı tasfiye dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek ve iyi yönetime sahip, teknoloji tabanlı veya teknoloji üreten anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına ve Kurulun ilgili mevzuatınca belirlenen limitler dahilinde yurtdışında yerleşik şirketlere yatırım yapabilir. Ek olarak, Tebliğ'de tanımlanan girişimşirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana teknoloji alanları: (i) Yapay zeka ve büyük veri, (artificial intelligence, big data) (ii) Endüstriyel nesnelerin interneti (Internet of things-IoT), (iii) Endüstriyel ve B2B teknolojileri ve (iv) siber güvenliktir. Fon bu alanların dışındaki teknolojilere ve sektörlere de yatırım yapabilecektir.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler (i) belirli bir ciroya ulaşmış veya ciro yapmaya başlamak üzere olmak (ii) teknolojik ürün veya hizmetin büyüme ve gelişme potansiyeli olduğunun değerlendirilmesi (iii) sorumluluk sahibi ve deneyimli, ilgili teknolojiye hakim, iş etiği sahibi, dürüst yönetim kadrosuna sahip olmak (iv) hedeflenen getiriyi sağlayabilecek, büyüme potansiyeli yüksek ve operasyonel gelişime uygun iş modeli uygulamak (v) rekabet gücüne sahip, marka ve patent değeri olan katma değerli ürün ve hizmet portföyü oluşturabilme kabiliyetine sahip olmak ve (vi) sürdürülebilirlik olacaktır.Yapılacak yatırımlarda çoğunluk paylarının satın alımı, imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı ve diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.Yatırımlardan çıkış stratejileri de stratejik veya finansal ortağa satış, halka arz ve kurucu ortağa veya diğer ortaklara satış olacaktır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAk Portföy Yönetimi A.Ş. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılırKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00206 0,00206 0,75 0,75Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGÖNÜL MUTLU Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Ali ERSARI 2008 – 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı SPF İleri Düzey Lisansı Tarih: 24.03.2014 No: 206771 SPF Türev Araçlar Lisansı Tarih: 13.08.2014 No: 303242 Gayrimenkul Değerleme Lisansı Tarih: 19.02.2016 No: 405413 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Tarih: 03.04.2015 No: 701685 Kredi Derecelendirme Lisansı Tarih: 03.04.2015 No: 601741Osman Kerem MUTLU 2015 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları 2009 – 2014 Ashmore Turkey Yatırım Yöneticisi, Özel Sermaye 2008 – 2009 Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müdür Yardımcısı, Kurumsal Finansman SPF Düzey 3 Lisansı Tarih: 06.07.2006 No: 201982 SPF Türev Araçlar Lisansı Tarih: 03.05.2007 No: 300560 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Tarih: 04.08.2016 No: 702565Murat ÖZTUNÇ 2012 – Devam Akbank T.A.Ş. Ticari Krediler Onay B Bölüm Başkanı 2010-2012 Akbank T.A.Ş. Aksaray Bölge Müdürü 2007-2010 Akbank T.A.Ş. Şişli Ticari Şube MüdürüBurak Turgut ORHUN 2018 - Devam Sabancı Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı 2009 - 2018 Oyak Sermaye Yatırımları A.Ş. Genel Müdür Akdeniz Kimya Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Atterbury SA, Murahhas Üye Chemson Group, Murahhas Üye Almatis Group, Murahhas Üye Micromedicine Inc., Kurucu Üye Oyak Birleşik Enerji A.Ş., Yönetim Kurulu Bşk AYAS Elektrik Üretim AŞ, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İskenderun Elektrik Üretim A.Ş., Yönetim Kurulu ÜyesiUğur GÜLEN 2009 - Devam Aksigorta A.Ş. Genel Müdür 2007 - 2009 Avivasa Hayat ve Emeklilik, Genel Müdür Yardımcısı 2004 - 2007 Ak Emeklilik, Genel Müdür Yardımcısı 2002 - 2004 Ak Internet Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı 2002 - 2004 MNG Bank, Genel Müdür Yardımcısı 2000 - 2001 EGS Bank, Genel Müdür Yardımcısı 1997 - 2000 Denizbank, Genel Müdür Yardımcısı 1990 - 1997 Interbank A.Ş., Şube MüdürüBurak AYDIN 2018 - Devam SabancıDX Genel Müdürü 2017 - 2018 Silver Springs Networks, Avrupa Ortadoğu ve Afrika Genel Müdürü 2011 - 2016 İntel Türkiye Genel Müdürü 2009 - 2011 İntel Türkiye Genel Müdür Yardımcısı 2006 - 2009 İntel Türkiye İş Geliştirme Müdürü 2003 - 2006 Siemens Business Services, Stratejik Planlama Birim Yöneticisi 2001 - 2003 Accenture Finansal Hizmetler DanışmanıTolga Kaan DOĞANCIOĞLU 2018 - Devam Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. İnşaat ve İş Geliştirme Direktörlüğü 2017 - 2018 Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanlığı, Proje ve İş Geliştirme Direktörü 2005 - 2017 Hexagon Studio Genel Müdürü 2002 - 2005 Ford Otosan, Makine MühendisiTuba GÖK NAM 2018 - Devam Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü 2016 - 2018 Enerjisa Enerji A.Ş. İnsan Kaynakları Grup Müdürü 2015 - 2016 Enerjisa Enerji A.Ş. Yetenek Yönetimi Müdürü 2013 - 2015 Enerjisa Perakende Satış A.Ş. İK ve İdari İşler Müdürü 2011 - 2013 Enerjisa Enerji A.Ş. Ödül Yönetimi Takım Yöneticisi 2009 - 2011 Enerjisa Enerji A.Ş. İnsan Kaynakları Uzmanı 2007 - 2008 Tüpraş İK Uzmanı 2005 - 2007 Adecco İşe Alım DanışmanıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarNiyazi ATASOY SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar LisansıÜmit ŞENER SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar Lisansı SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı SPF Kredi Derecelendirme LisansıAlper ÖZDAMAR SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar Lisansıİdil SAZER SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSabancı Center 4. Levent İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.trSabancı Center 4. Levent İstanbul 2626860000 fon@akbank.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaGönül MUTLU Fon Müdürü 0262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.comAret A. Boncuk Bölüm Başkanı 0212 385 2784 aret.boncuk@akportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941278BIST