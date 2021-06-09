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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.06.2021 00:24



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İdil Sazer 2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı 2010 - 2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar Lisansı
Alper ÖZDAMAR 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Hasan Basri TARMAN 2010- 2014 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi--2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, --2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Hakan DEPREM 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici --- 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941299


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