***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 03.04.2020ISIN Kodu TRYAKPO00781Fonun Süresi Fonun süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve Tasfiye Dönemi dahil 12 (oniki) yıldır. Fon süresinin son 6 (altı) yılı tasfiye dönemidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941603BIST