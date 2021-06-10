***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 01.10.2018ISIN Kodu TRYAKPO00450Fonun Süresi Fonun süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve tasfiye dönemi dahil 7 (yedi) yıldır. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941605BIST