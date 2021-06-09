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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.06.2021 00:18



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un amacı yatırımcılarına, orta ve uzun vadede yüksek getiri sağlamaktır. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Fon bu amaçla portföy dağılımını makroekonomik ve finansal verileri analiz ederek oluşturulan öngörüler doğrultusunda yönlü ve/veya mutlak getiri sağlayabilecek yatırımlar yaparak değişen piyasa koşullarına göre sıklıkla değiştirebilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4?üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen varlıklar ve işlemlerden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25`inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon, serbest fon statüsünde olduğundan dolayı, fon katılma payları yalnızca nitelikli yatırımcıların portföylerine dahil edilebilecektir. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilecektir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılacaktır. Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar bulunmamaktadır. Fon portföyü, Tebliğ?in 4?üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek kısa ve orta vadeli alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. TL cinsi varlık ve işlemler içinde kamu ve özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, ortaklık payları, varantlar, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklıkları payları, para piyasası enstrümanları, repo, ters repo yer alabilir. Bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada işlem gören veya tezgahüstü piyasa işlemler yapılabilir. VİOP?ta işlem gören vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar fona dahil edilebilir. Döviz cinsi varlık ve işlemler içinde gelişmiş ülkelerin, Türkiye de dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektörlerinin ihraç ettiği döviz cinsi/döviz endeksli borçlanma araçları, eurobondlar, ortaklık payları, depo sertifikaları (ADR, GDR), yatırım fonları, emtia, altın ve diğer kıymetli madenler, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar, borsa yatırım fonları, borsa yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları yer alabilir. Bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada işlem gören veya tezgahüstü türev işlemler yapılabilir. Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fona getiri yaratmak ve risk kontrolü amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde forward, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, swap, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü işlemler, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir. Kaldıraç kullanımı fonun volatilitesini artırabilir ancak risk düzeyinin bu izahnamede yer alan sınırlar içinde kalmasına dikkat edilir. Fon yapılan işlemlerle ilgili olarak varlıklarını teminat olarak gösterilebilir. Kaldıraç kullanımına neden olabilecek işlemler vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi teminat, prim ya da ödeme karşılığı işlem yapılabilmesine imkan sağlayan kaldıraçlı yatırım işlemleri, fon portföyündeki kıymetlerin teminata verilmesi ile yapılabilecek kaldıraçlı işlemler ve kredi kullanılarak kredili menkul kıymet alımı ve açığa satış gibi diğer borçlanma yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Fon yapılan işlemlerle ilgili olarak varlıklarını teminat olarak gösterilebilir. Yurtdışı finansal kuruluşlar üzerinden yapılacak olan kredi kullanımlarında teminat olarak verilen kıymetler fon adına açılan hesaplarda saklanması zorunludur. Fon varlıklarının piyasa şartlarından kaynaklanan zaruri durumlarda ve süreklilik ve bir yatırım stratejisi arz etmeyecek şekilde vadeli mevduatta değerlendirilmesi söz konusu olabilecektir. Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık pay senetleri ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ?in 22?nci maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?in 4.2.5. nolu maddesinde belirtilmiştir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri de fon toplam değerinin devamlı olarak %80?i ve fazlası olamaz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941288


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