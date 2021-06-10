***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2021 13:35
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1 Societe Generale A (S&P)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941680
BIST
13:231.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,98
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
13:238,5346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0553
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5286
13:2310,4061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0609
|Açılış
|: 10,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3938
13:23516,13
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -5,51
|Açılış
|: 516,13
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
515,79
BIST En Aktif Hisseler13:23
|EMKEL
|2,09
|3.755.279
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.575.772
|% 10,00
|
|MZHLD
|48,10
|3.200.184
|% 9,97
|
|BOBET
|4,87
|257.247.461
|% 9,93
|
|YAYLA
|4,54
|18.040.147
|% 8,35
|
|YESIL
|3,51
|55.498.802
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|5.079.597
|% -9,99
|
|TKURU
|180,50
|4.149.481
|% -7,20
|
|ATATP
|32,68
|319.456.921
|% -6,95
|
|MERIT
|180,00
|583.005
|% -6,01
|
|KOZAL
|130,00
|1.380.714.373
|% 3,59
|
|THYAO
|14,41
|593.367.348
|% -1,03
|
|GARAN
|8,38
|590.654.859
|% 0,24
|
|KOZAA
|16,51
|369.075.043
|% 1,29
|
|ATATP
|32,68
|319.456.921
|% -6,95
|
|EKGYO
|2,09
|245.975.566
|% 2,45
|
|GARAN
|8,38
|590.654.859
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,26
|148.256.456
|% -0,44
|
|IHLGM
|1,25
|77.019.612
|% 0,81
|
|BOBET
|4,87
|257.247.461
|% 9,93
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5333
|8,5346
|% -0,64
|
|Euro
|10,3993
|10,4061
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,9987
|12,0589
|% -0,73
|
|Frank
|9,4880
|9,5451
|% -0,65
|
|Riyal
|2,2696
|2,2810
|% -0,61
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|-8,00
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-5,47
|
|Cumhuriyet
|3.415
|3.467
|-40,00
|
|Tam
|3.399
|3.485
|-39,63
|
|Yarım
|1.643
|1.686
|-19,17
|
|Çeyrek
|824
|843
|-9,59
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,37
|72,37
|0,15
|