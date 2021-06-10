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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.06.2021 00:49



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 14.03.2021

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon fiyatı günlük olarak açıklanır. Ancak söz konusu fiyat üzerinden günlük olarak katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilmez. Fonun alım/satım talep toplama dönemleri ve her bir dönemde iletilen alım/satım talimatlarının gerçekleştirilme tarihlerine ilişkin bilgiye Fon İhraç Belgesinde yer alan Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar başlığı altında yer verilmektedir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Odeabank A.Ş. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ING Bank A.Ş. Garanti Bankası A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un ana yatırım stratejisi başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi 100

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00123 0,45 0,00123 0,45




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941615


BIST
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DIRIT 5,50 545.926 % 10,00  
EMKEL 2,09 6.040.205 % 10,00  
GSDDE 6,71 3.959.390 % 10,00  
FENER 36,54 468.067.856 % 9,99  
INTEM 44,94 14.057.825 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4187 8,4363 % 0,10  
Euro 10,2636 10,2927 % 0,15  
Sterlin 11,9182 11,9780 % -1,40  
Frank 9,3886 9,4452 % -1,69  
Riyal 2,2417 2,2529 % -1,83  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 515 515 -6,77  
Cumhuriyet 3.401 3.453 -54,00  
Tam 3.387 3.474 -50,14  
Yarım 1.637 1.681 -24,26  
Çeyrek 821 840 -12,13  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 0,03  
Seans Raporu 18:05
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