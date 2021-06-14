***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.06.2021 09:24
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00134 0,49 0,00134 0,49 0 - 0 - 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942093
BIST
12:081.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,06
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
12:088,3476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0466
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
12:0810,1201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0431
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
12:08498,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -7,94
|Açılış
|: 498,81
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler12:08
|VAKKO
|13,75
|43.308.174
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|42.187.603
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,30
|2.309.632
|% 7,51
|
|KRGYO
|5,32
|11.984.141
|% 7,26
|
|TKURU
|142,00
|1.763.262
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|4.020.931
|% -9,81
|
|RODRG
|16,11
|783.036
|% -5,24
|
|YAYLA
|4,09
|4.066.422
|% -4,44
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|THYAO
|14,81
|845.729.067
|% 1,51
|
|GARAN
|8,43
|443.004.572
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,24
|287.379.838
|% -1,32
|
|FENER
|39,62
|285.691.495
|% 5,65
|
|BOBET
|5,64
|249.996.118
|% 5,42
|
|YKBNK
|2,24
|287.379.838
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,21
|234.854.126
|% -0,45
|
|THYAO
|14,81
|845.729.067
|% 1,51
|
|GARAN
|8,43
|443.004.572
|% -0,35
|
|BOBET
|5,64
|249.996.118
|% 5,42
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-20,07
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,88
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-50,91
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-24,63
|
|Çeyrek
|797
|815
|-12,31
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,59
|73,59
|0,90
|