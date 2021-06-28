***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2021 14:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen KORKMAZ 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
İdil SAZER 2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944471
BIST
15:461.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,33
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
15:468,7289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0354
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
15:4610,4100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0565
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4007
15:46499,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,59
|Açılış
|: 499,31
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler15:46
|ATATP
|26,40
|46.215.265
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.157.862
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.829.495
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.734.830
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.022.281
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.937.922
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.627.349
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,19
|823.149.080
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,95
|766.525.773
|% -4,88
|
|THYAO
|14,05
|683.149.420
|% -1,61
|
|SASA
|29,10
|482.199.295
|% -0,75
|
|KRDMD
|6,70
|396.211.267
|% -1,62
|
|EKGYO
|1,95
|766.525.773
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,18
|338.759.175
|% -1,36
|
|GARAN
|8,19
|823.149.080
|% -0,12
|
|AKBNK
|5,34
|348.775.882
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,09
|68.654.883
|% -0,91
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7254
|8,7289
|% -0,40
|
|Euro
|10,4049
|10,4100
|% -0,54
|
|Sterlin
|12,1081
|12,1688
|% -0,20
|
|Frank
|9,4532
|9,5101
|% -0,67
|
|Riyal
|2,3230
|2,3346
|% -0,30
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-3,75
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|-23,33
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-11,28
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,65
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,08
|