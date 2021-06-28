***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONFonun Süresi 428 gunFonun Tasfiye Tarihi 14.09.2022Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 13.07.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 AK POTFOY YONETIMI A.Ş.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değerii) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) GLD-Standard & Poor's Depositary Receipt Gold Shares (Altın) borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944451BIST