***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2021 13:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON
Fonun Süresi 428 gun
Fonun Tasfiye Tarihi 14.09.2022
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 13.07.2021
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 AK POTFOY YONETIMI A.Ş.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) GLD-Standard & Poor's Depositary Receipt Gold Shares (Altın) borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944451
BIST
17:451.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,08
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
17:458,7293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0461
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
17:4510,3949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0247
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
17:45492,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,53
|Açılış
|: 492,44
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler17:45
|NIBAS
|12,99
|7.722.896
|% 9,99
|
|YAPRK
|39,02
|15.001.452
|% 9,98
|
|TKURU
|271,00
|3.630.858
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|DOAS
|24,52
|94.437.305
|% 9,96
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.647.726
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|SAMAT
|4,83
|38.418.091
|% -8,35
|
|THYAO
|13,38
|1.109.880.494
|% -3,46
|
|GARAN
|8,18
|909.813.734
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|549.619.682
|% -1,03
|
|KOZAL
|116,10
|488.186.243
|% -0,51
|
|KRDMD
|6,77
|476.255.159
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,92
|549.619.682
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|317.938.087
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|146.555.516
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,99
|114.188.111
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|909.813.734
|% 0,00
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7276
|8,7293
|% 0,53
|
|Euro
|10,3897
|10,3949
|% 0,24
|
|Sterlin
|12,0367
|12,0971
|% 0,09
|
|Frank
|9,4353
|9,4921
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3214
|2,3330
|% 0,50
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|-24,84
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|0,39
|