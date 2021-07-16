***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.07.2021 11:51
taylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. 4
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1 Societe Generale A(S&P)
Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
İhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı
1 AKBANK TAŞ TAHVIL (90) BORSA DISI OPSİYON SÖZLEŞMESİ (6,9) BIST TERS REPO VE TPP (3,1)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951462
BIST
14:341.364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
14:348,5301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0343
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
14:3410,1001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0365
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
14:34497,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -6,09
|Açılış
|: 497,98
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler14:34
|KARYE
|8,80
|79.408.829
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.034.297
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.853.831
|% 9,98
|
|EDIP
|4,19
|70.866.304
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|KRTEK
|7,91
|29.560.252
|% -5,50
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|DOCO
|672,00
|23.231.812
|% -4,48
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|SASA
|31,68
|906.730.829
|% 1,67
|
|THYAO
|13,15
|393.998.398
|% 0,54
|
|GARAN
|8,39
|379.629.634
|% -0,47
|
|ARCLK
|33,54
|210.637.763
|% 2,57
|
|TOASO
|30,60
|204.582.706
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,30
|129.425.284
|% -0,86
|
|GARAN
|8,39
|379.629.634
|% -0,47
|
|DGKLB
|2,16
|87.292.022
|% 5,88
|
|SKBNK
|1,07
|38.560.000
|% 2,88
|
|PEKGY
|1,02
|36.390.188
|% 2,00
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5255
|8,5301
|% -0,40
|
|Euro
|10,0927
|10,1001
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,7241
|11,7829
|% -0,76
|
|Frank
|9,2294
|9,2850
|% -0,74
|
|Riyal
|2,2646
|2,2759
|% -0,58
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-12,95
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-6,30
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|-31,00
|
|Tam
|3.276
|3.359
|-27,87
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|-13,48
|
|Çeyrek
|794
|812
|-6,74
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,50
|73,50
|0,03
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:47XU100
Endeks 1, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 5, 064.00 milyon TL de
-
14:43KRTEK
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 615, 883 adet işlem
-
14:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 11 kaybederek (% -0.34 ) 1, 206
-
14:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, EDATA, KARYE, SERVE, SELVA, VBTYZ, EDIP
-
14:42
SNGYO, YYAPI, ESCAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında