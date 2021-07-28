***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2021 02:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYAKPO01037
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 02.06.2021
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü müşteri hesabına geçer. 13:30 'a kadar verilen satım talepleri T+3 günü müşteri hesabına geçer.13:30 sonrası verilmiş olan alım ve satım talimatları ertesi gün verilmiş sayılır. Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş. ve ING Bank A.Ş. 1 A grubu paylar (TL) nemalandırılır. B grubu paylar (USD) nemalandırılmaz. Fon A ve B grubu olarak 2 pay grubuna ayrılmıştır. A grubu paylar içn TL, B grubu paylar için usd fiyat hesaplanır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00137 0,50 0,00137 0,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952162
BIST
18:051.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.368
En Düşük
1.355
18:058,5417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0065
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5619
En Düşük
8,5333
18:0510,1503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0130
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1720
En Düşük
10,1298
18:05499,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,45
|Açılış
|: 499,20
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KATMR
|3,19
|50.734.189
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.087.342
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.983.898
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|46.718.086
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.319.270
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.637.470
|% -9,91
|
|EDIP
|5,01
|381.632.083
|% -9,89
|
|AVHOL
|5,44
|15.490.798
|% -5,72
|
|ANHYT
|9,19
|63.618.095
|% -5,55
|
|UTPYA
|18,80
|312.665
|% -5,43
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|THYAO
|12,56
|674.622.105
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,53
|597.824.250
|% 0,53
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|EREGL
|18,73
|553.375.763
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,26
|339.093.740
|% -0,44
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,57
|236.210.760
|% 0,78
|
|KARSN
|4,07
|342.503.701
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5348
|8,5424
|% -0,07
|
|Euro
|10,1349
|10,1494
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,8818
|11,9414
|% 0,26
|
|Frank
|9,3727
|9,4291
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2738
|2,2852
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|10,71
|
|Altın Gr.
|499
|500
|2,80
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,08
|
|B. Petrol
|74,08
|74,08
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
-
17:56SELGD
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 299 adet işlem
-
17:54KARTN
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 968 adet işlem
-
17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
-
17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem