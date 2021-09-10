***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon'un süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve tasfiye dönemi dahil 10 (on) yıldır. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek ve mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken, İslâmi ticaret ve finans ilkelerine uygun faaliyet gösteren anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin kaynak kuruluş olduğu İslami finans ilkelerine uygun olan kira sertifikalarına yatırım yapabilir. Tebliğ'de (Tebliğ) tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.Fon'un yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler ihracata dayalı ve inovasyona dönük sektörler ile bilişim, teknoloji, gıda, sağlık, imalat, ulaştırma ve perakende sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.Fon portföyüne dahil edilebilecek girişim şirketlerinin İslâmi ticaret ve finans ilkelerine uygun şirketler olması şarttır.Fon'un ve yatırımlarının katılım (faizsiz finans) esaslarına uygunluğuna ilişkin icazet belgesi alınır. İcazet belgesi alınacak kurumlar ve/veya kişiler Kurucu'nun yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Alınan icazet belgesi KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmak olacaktır.Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı, şirkette profesyonel yönetim olması durumunda ise çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi yöntemler uygulanacaktır.Yatırımlardan çıkış stratejileri halka arz, kurucu ortağa satış ve stratejik veya finansal yatırımcıya satış olacaktır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAk Portföy Yönetimi A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılırKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00548 2 0,00548 2Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGönül MUTLU Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Ali ERSARI 2018 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2008 – 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı SPF İleri Düzey Lisansı Tarih: 24.03.2014 No: 206771 SPF Türev Araçlar Lisansı Tarih: 13.08.2014 No: 303242 Gayrimenkul Değerleme Lisansı Tarih: 19.02.2016 No: 405413 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Tarih: 03.04.2015 No: 701685 Kredi Derecelendirme Lisansı Tarih: 03.04.2015 No: 601741A. Göktürk IŞIKPINAR 2011 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2004 – 2011 Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senetleri Direktör SPF İleri Düzey Lisansı Tarih: 26.04.2013 No: 206276Osman Kerem MUTLU 2015 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları 2009 – 2014 Ashmore Turkey Yatırım Yöneticisi, Özel Sermaye 2008 – 2009 Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müdür Yardımcısı, Kurumsal Finansman SPF Düzey 3 Lisansı Tarih: 06.07.2006 No: 201982 SPF Türev Araçlar Lisansı Tarih: 03.05.2007 No: 300560 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Tarih: 04.08.2016 No: 702565Murat ÖZTUNÇ 2021 – Devam Akbank T.A.Ş. Kurumsal ve Ticari Şubeler Kredi Onay Bölüm Başkanı 2012 – 2021 Akbank T.A.Ş. Ticari Krediler Onay B Bölüm Başkanı 2010-2012 Akbank T.A.Ş. Aksaray Bölge Müdürü 2007-2010 Akbank T.A.Ş. Şişli Ticari Şube MüdürüHakan BİRHAN 2018 – Devam Akbank T.A.Ş. Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Bölüm Başkanı 2016 – 2018 Akbank T.A.Ş. Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Enerji Projelerinin Finansmanından Sorumlu Müdür 2014 - 2016 Akbank T.A.Ş. Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Ticari Gayrimenkul ve Altyapı Projelerinin Finansmanından Sorumlu MüdürErtunç TÜMEN 2013 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012 - 2013 Akbank T.A.Ş. Birebir Bankacılık Bölüm Başkanı 2011-2012 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2006-2011 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı SPF İleri Düzey Lisansı Tarih: 21.04.2003 No: 200140 SPF Türev Araçlar Lisansı Tarih: 28.02.2005 No: 300202 Kredi Derecelendirme Lisansı Tarih: 19.09.2017 No: 603531 Konut Değerleme Lisansı Tarih: 19.09.2017 No: 900920Emrah AYRANCI 2018 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2014 – 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Bölüm Başkanı 2007 – 2014 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür SPF Düzey 3 Lisansı Tarih: 18.09.2017 No: 200196 SPF Türev Araçlar Lisansı Tarih: 18.09.2017 No: 302299 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Tarih: 28.07.2017 No: 703046 Kredi Derecelendirme Lisansı Tarih: 28.07.2017 No: 603462Gülay BAKİOĞLU 2021 – Devam Akbank T.A.Ş. Ticari Krediler Onay B Bölüm Başkanı 2020 – 2021 Akbank T.A.Ş. Gebze Bölge Krediler Müdürü 2014 – 2020 Akbank T.A.Ş. Güneşli Bölge Krediler MüdürüFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarNiyazi ATASOY SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar LisansıÜmit ŞENER SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar Lisansı SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı SPF Kredi Derecelendirme LisansıAlper ÖZDAMAR SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar Lisansıİdil SAZER SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSabancı Center 4. Levent İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.trSabancı Center 4. Levent İstanbul 2626860000 fon@akbank.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaGönül MUTLU Fon Müdürü 0262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.comAret A. Boncuk Bölüm Başkanı 0212 385 2784 aret.boncuk@akportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963238BIST