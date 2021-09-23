***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30'a kadar Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.akportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin asgari %80'i aşağıda detaylarına yer verilen, "dönüştürücü teknolojiler" alanında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırılacaktır. Fon, "dönüştürücü teknolojiler" olarak adlandırılan, mevcut bir pazarı ve değer zincirini yıkan, piyasa öncüsü şirketleri ve ürünleri yerinden eden, teknolojik ve bilimsel araştırma ve gelişmelere dayalı olarak yeni ürün, hizmet ve pazarlar yaratarak artan bir oranda pazar payı elde eden yenilikçi şirketlere yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Bu şirketler gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde kurulmuş olabilir. Bu kapsamda Fon'un yatırım amacı sağlık ve genetik devrimi, otomasyon ve imalat dönüşümü, ulaşım ve enerji dönüşümü, yapay zeka devrimi, altyapılar, hizmetler ve teknolojinin artan bağlantılı kullanımına dönük gelecek kuşak internet ile finansal hizmetlerin daha etkin ve yaygın kullanımına dayalı finansal teknoloji değişimine dayalı faaliyet gösteren ve bu faaliyetlerde büyümesi öngörülen şirketlerin büyüme olanaklarına ve olası kazançlarına iştirak edilmesidir. Dönüştürücü teknolojiler olarak değerlendirilen alanlardan şu teknoloji konularının öne çıktığı görülmektedir: Yapay Zeka, Otomobil Yenilikleri, Veri Hesaplama ve İşleme, Sağlık Yenilikleri, Herşeyin İnterneti ("Internet of Things"), Yeni Enerji ve Çevre, Robotik. Dönüştürücü teknoloji şirketlerini farklı kılan, aldıkları karar ve yetenekleri kullanış şekilleridir. Firmalar, inovasyon stratejisiyle uzun vadeli rekabetçi avantaj sağlar. Bu süreçte ilk adım olarak dinamik yeteneklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Dinamik yeteneklerin temel yapısı öğrenme üstüne kuruludur böylece yeniliklere adapte olabilme, entegrasyon ve yeniden yapılandırma faaliyetleri çok daha kısa sürede, etkili ve verimli bir şekilde yapılmaktadır. Söz konusu şirketler yerleşik büyük firmaların mevcut müşterilerinin isteklerine kulak verirler ve müşterilere hitap eden ürünler üzerinde yoğunlaşırlar. Teknolojik gelişmeleri, mevcut trend ve yenilikleri takip ederek dönüştürücü yenilikler konusunda araştırma yaparlar ve bu teknolojilere yatırımlar gerçekleştirirler. Fon, yukarıda tanımlanan alanlardaki teknoloji şirketlerine yatırım yaparak, çeşitli regülasyonlarla karşı karşıya kalma riski bulunan ve artık olgunlaşmaya başlayan büyük sermayeli şirketler dışında kalan orta ve küçük ölçekli dinamik dönüştürücü teknoloji şirketlerinin olası büyümelerinden ve değer kazançlarından yatırımcıların yararlanmasını amaçlamaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyünün yönetiminde, Madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin asgari ve azami oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve Madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon'un yatırım yaptığı dönüştürücü teknolojiler alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına ilişkin risklere ilişkin bilgilere iş bu izahnamenin 3.1. nolu maddesinin (11) nolu alt bendinde yer verilmiştir. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Nasdaq Yewno Global Disruptive Tech Bench Net Total Return Index (Bloomberg Kodu: NYDTBN) 65BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 25BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00795 2,90 0,00795 2,90Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGÖNÜL MUTLU Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÜmit ŞENER 2008-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıNiyazi ATASOY 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi. 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör. 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıAlper ÖZDAMAR 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıHakan DEPREM 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici --- 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıCan ÖZÇELİK 2014 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Analist --- 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSabancı Center 4.Levent /İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.trSabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 fon@akbank.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaAret A.BONCUK Bölüm Başkanı 0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.trGönül MUTLU Fon Müdürü 0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964910BIST