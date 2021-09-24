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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.09.2021 15:03



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
yatırım dönemi sonu olan 14.11.2022 tarihi itibariyle, i) Yatırımcının anaparasının %115'inin korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Tesla Inc., Nio Inc., Bayerische Motoren Werke (BMW) AG ve Volkswagen AG ortaklık paylarından oluşan sepete (Elektrikli Araç Üreticileri ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 14.11.2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. 4

Garantili Fonlar İçin Garantör Kuruluşun Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Garantör Kuruluşun Unvanı Garantör Kuruluşun Derecelendirme Notu
1 Societe Generale A(S&P)

Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
İhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
1 50

Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
İhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı
1 AKBANK TAS TAHVIL:94,28 // BORSA DISI OPSIYON SOZ:2.69 // BIST TERS REPO TPP:3,03




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965141


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Tam 3.279 3.361 39,24  
Yarım 1.585 1.626 18,98  
Çeyrek 795 813 9,49  
Gümüş.Ons 22,13 22,16 -0,36  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,00  
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