***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.09.2021 15:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
yatırım dönemi sonu olan 14.11.2022 tarihi itibariyle, i) Yatırımcının anaparasının %115'inin korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Tesla Inc., Nio Inc., Bayerische Motoren Werke (BMW) AG ve Volkswagen AG ortaklık paylarından oluşan sepete (Elektrikli Araç Üreticileri ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 14.11.2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. 4
Garantili Fonlar İçin Garantör Kuruluşun Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Garantör Kuruluşun Unvanı Garantör Kuruluşun Derecelendirme Notu
1 Societe Generale A(S&P)
Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
İhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
1 50
Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
İhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı
1 AKBANK TAS TAHVIL:94,28 // BORSA DISI OPSIYON SOZ:2.69 // BIST TERS REPO TPP:3,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965141
BIST
16:191.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -20,00
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
16:198,8519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0900
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
16:1910,3793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0702
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
16:19497,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,15
|Açılış
|: 497,05
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler16:19
|PKENT
|2.364,80
|4.672.449
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.482.186
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|8.549.821
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|25.034.534
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.533.841
|% 9,85
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.929.134
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|38.891.506
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,30
|12.811.154
|% -8,89
|
|DESPC
|9,82
|16.691.947
|% -7,79
|
|GARAN
|8,84
|1.596.200.821
|% -3,70
|
|KIMMR
|3,97
|800.070.796
|% -6,15
|
|THYAO
|13,51
|745.307.896
|% 1,35
|
|SISE
|8,18
|484.956.480
|% -0,73
|
|AKBNK
|5,13
|450.928.529
|% -3,21
|
|KIMMR
|3,97
|800.070.796
|% -6,15
|
|YKBNK
|2,32
|439.246.980
|% -2,93
|
|GARAN
|8,84
|1.596.200.821
|% -3,70
|
|EKGYO
|1,78
|254.039.287
|% -2,20
|
|AKBNK
|5,13
|450.928.529
|% -3,21
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8461
|8,8519
|% 1,03
|
|Euro
|10,3707
|10,3793
|% 0,68
|
|Sterlin
|12,0849
|12,1455
|% 0,83
|
|Frank
|9,5411
|9,5985
|% 1,09
|
|Riyal
|2,3561
|2,3679
|% 1,16
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|0,40
|
|Altın Gr.
|497
|497
|6,58
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.346
|42,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|39,24
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|18,98
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,49
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,05
|77,05
|-0,18
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34KTSKR
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 54.30 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 011 adet işlem
-
16:33DESPC
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 9.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 662, 453 adet işlem
-
16:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, YKBNK
-
16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 92 kaybederek (% -1.54 ) 1, 211
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, YEOTK, KERVN, GARFA, RALYH, OYLUM