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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.09.2021 14:37



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON
Fonun Süresi 431 gun
Fonun Tasfiye Tarihi 24.06.2022

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 19.04.2021

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
06.03.2020 - 17.03.2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş 500 Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.akportfoy.com

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
4

Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
İhraç Sıra Numarası Talep Toplama Baş. Tarihi Talep Toplama Bit. Tarihi Yatırım Dönemi Baş. Tarihi Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
1 08.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 24.06.2022

Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1 Societe Generale A (S&P)

Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
İhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)

Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
İhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı
1 Akbank T.A.Ş. Tahvili : 89,7 // BORSA DISI OPSIYON SOZ : 7,3 // BIST TERS REPO VE TPP : 3,1

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00562 2,05 0,00562 2,05

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GÖNÜL MUTLU Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Center 4. Levent İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4. Levent İstanbul 2626860000 fon@akbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Gönül MUTLU Fon Müdürü 0262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com
Aret A. Boncuk Bölüm Başkanı 0212 385 2784 aret.boncuk@akportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965505


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Tam 3.269 3.352 -15,17  
Yarım 1.580 1.621 -7,34  
Çeyrek 793 811 -3,67  
Gümüş.Ons 22,36 22,39 -0,25  
Gümüş Gr. 6,39 6,39 -0,03  
B. Petrol 79,50 79,50 0,78  
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