***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2021 14:39
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYAKPO01128
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965507
BIST
14:381.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,64
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
14:388,8788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0615
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8919
En Düşük
8,8095
14:3810,3865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0679
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
14:38494,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,32
|Açılış
|: 494,89
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler14:38
|ERSU
|4,62
|30.989.599
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|25.880.286
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.662.744
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.567.956
|% 9,98
|
|ASUZU
|18,77
|59.866.326
|% 9,96
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.598.842
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.675.163
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,02
|99.014.054
|% -9,67
|
|THYAO
|13,76
|823.787.076
|% 1,70
|
|GARAN
|8,87
|650.573.726
|% -0,56
|
|TUPRS
|112,60
|508.499.219
|% 0,54
|
|KRDMD
|6,30
|304.456.183
|% -1,10
|
|SISE
|8,01
|278.551.754
|% -1,84
|
|YKBNK
|2,34
|270.550.857
|% -0,85
|
|ODAS
|1,34
|131.680.513
|% 0,00
|
|GARAN
|8,87
|650.573.726
|% -0,56
|
|THYAO
|13,76
|823.787.076
|% 1,70
|
|KRDMD
|6,30
|304.456.183
|% -1,10
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8738
|8,8788
|% 0,70
|
|Euro
|10,3819
|10,3865
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,0468
|12,1072
|% 0,05
|
|Frank
|9,5315
|9,5889
|% 0,48
|
|Riyal
|2,3590
|2,3709
|% 0,67
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-16,94
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-22,00
|
|Tam
|3.263
|3.345
|-21,96
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-10,62
|
|Çeyrek
|791
|809
|-5,31
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,38
|79,38
|0,66
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
-
14:54XU100
Endeks 1, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 6, 963.00 milyon TL de
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14:52TRGYO
Yüzde -8.24 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 128, 301 adet işlem
-
14:50DITAS
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 16.49 lira fiyatla işlem gören hissede 241, 019 adet işlem
-
14:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, PGSUS, TAVHL
-
14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 18 kaybederek (% -0.75 ) 1, 212