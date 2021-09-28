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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.09.2021 19:08



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYAKPO01003

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 24.06.2022 tarihi itibariyle, i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Tesla Inc., Nio Inc., Bayerische Motoren Werke (BMW) AG ve Volkswagen AG ortaklık paylarından oluşan sepete (Elektrikli Araç Üreticileri ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110'unun, yatırım döneminin sonu olan 24.06.2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir 4

Garantili Fonlar İçin Garantör Kuruluşun Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Garantör Kuruluşun Unvanı Garantör Kuruluşun Derecelendirme Notu

Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1 Societe Generale A (S&P)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965612


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Tam 3.257 3.339 -27,99  
Yarım 1.574 1.615 -13,54  
Çeyrek 790 808 -6,77  
Gümüş.Ons 22,46 22,49 -0,15  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,01  
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