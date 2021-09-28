***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2021 19:08
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYAKPO01003
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 24.06.2022 tarihi itibariyle, i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Tesla Inc., Nio Inc., Bayerische Motoren Werke (BMW) AG ve Volkswagen AG ortaklık paylarından oluşan sepete (Elektrikli Araç Üreticileri ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110'unun, yatırım döneminin sonu olan 24.06.2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir 4
Garantili Fonlar İçin Garantör Kuruluşun Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Garantör Kuruluşun Unvanı Garantör Kuruluşun Derecelendirme Notu
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1 Societe Generale A (S&P)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965612
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
18:058,8775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0602
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
18:0510,3839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0653
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
18:05495,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 495,63
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOLTS
|40,48
|48.260.123
|% 10,00
|
|ERSU
|4,62
|31.395.309
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.763.661
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|5.142.052
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,32
|7.852.633
|% 9,99
|
|DOGUB
|5,34
|33.588.841
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.637.936
|% -9,93
|
|KRGYO
|5,00
|41.124.503
|% -9,91
|
|NUGYO
|8,27
|70.926.775
|% -9,81
|
|DIRIT
|4,14
|778.329
|% -9,80
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 1,85
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% -0,90
|
|TUPRS
|112,90
|927.240.378
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% -0,85
|
|SISE
|8,02
|644.378.498
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% -0,85
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% -0,90
|
|ODAS
|1,34
|163.153.260
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,78
|148.827.057
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8709
|8,8775
|% 0,68
|
|Euro
|10,3610
|10,3839
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,9771
|12,0372
|% -0,53
|
|Frank
|9,5175
|9,5748
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3580
|2,3698
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 47 kaybederek (% -0.64 ) 1, 479
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GOLTS, YEOTK
-
17:59XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 11, 952.00 milyon TL de
-
17:59TRGYO
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 336, 376 adet işlem
-
17:57ATAGY
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 532 adet işlem