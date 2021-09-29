***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2021 09:35
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi Fonun süresi, tasfiye dönemi dahil 12 (oniki) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965637
BIST
12:201.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,35
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
12:208,8539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0164
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
12:2010,3283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0493
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
12:20496,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,73
|Açılış
|: 496,05
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler12:20
|MANAS
|17,29
|19.571.971
|% 9,99
|
|BEYAZ
|8,99
|8.129.082
|% 9,90
|
|EUYO
|3,71
|6.744.722
|% 9,76
|
|YONGA
|19,96
|105.868
|% 7,89
|
|RALYH
|6,63
|184.597.616
|% 6,94
|
|KTSKR
|41,04
|109.668.478
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|466.028
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|25.184.062
|% -9,65
|
|GARFA
|13,19
|4.713.624
|% -7,76
|
|DOGUB
|4,96
|7.589.468
|% -7,12
|
|GARAN
|8,96
|481.835.902
|% 1,36
|
|THYAO
|13,76
|421.194.340
|% -0,15
|
|KOZAL
|96,95
|289.715.342
|% 2,76
|
|TUPRS
|112,40
|244.643.128
|% -0,44
|
|SISE
|8,08
|231.739.660
|% 0,75
|
|GARAN
|8,96
|481.835.902
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,36
|99.230.999
|% 0,85
|
|PEKGY
|0,97
|32.828.709
|% 1,04
|
|THYAO
|13,76
|421.194.340
|% -0,15
|
|TSKB
|1,20
|36.335.504
|% 1,69
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8481
|8,8539
|% -0,18
|
|Euro
|10,3215
|10,3283
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,9247
|11,9845
|% -0,34
|
|Frank
|9,4948
|9,5520
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3527
|2,3645
|% -0,16
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|8,71
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.335
|10,00
|
|Tam
|3.266
|3.348
|9,18
|
|Yarım
|1.578
|1.620
|4,44
|
|Çeyrek
|792
|810
|2,22
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|77,77
|77,77
|-0,58
|