***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYAPKO01011Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 24.06.2022 tarihi itibariyle, i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak USO-United States Oil Fund LP (Petrol), GLD-Standard & Poor's Depositary Receipt Gold Shares (Altın) ve SLV-iShares Silver Trust (Gümüş) borsa yatırım fonlarından oluşan sepete (Petrol ve değerli madenler borsa yatırım fonları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110'unun, yatırım döneminin sonu olan 24.06.2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965611BIST