***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2021 19:07
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYAPKO01011
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 24.06.2022 tarihi itibariyle, i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak USO-United States Oil Fund LP (Petrol), GLD-Standard & Poor's Depositary Receipt Gold Shares (Altın) ve SLV-iShares Silver Trust (Gümüş) borsa yatırım fonlarından oluşan sepete (Petrol ve değerli madenler borsa yatırım fonları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110'unun, yatırım döneminin sonu olan 24.06.2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965611
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
18:058,9164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0461
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9166
En Düşük
8,8287
18:0510,3489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0287
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
18:05494,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,26
|Açılış
|: 494,06
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
491,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|17,29
|43.638.735
|% 9,99
|
|TGSAS
|14,98
|5.062.329
|% 9,99
|
|DOBUR
|22,90
|1.977.860
|% 9,99
|
|SONME
|37,70
|2.442.942
|% 9,98
|
|KAPLM
|23,86
|9.579.088
|% 9,95
|
|KTSKR
|41,04
|168.133.102
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.643.998
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,15
|353.202.861
|% -9,97
|
|ERSU
|4,16
|76.869.973
|% -9,96
|
|DGGYO
|10,86
|6.249.482
|% -9,95
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 2,49
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 1,28
|
|TUPRS
|112,70
|563.442.249
|% -0,18
|
|SISE
|8,17
|549.588.766
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 1,28
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 2,49
|
|TSKB
|1,21
|126.413.594
|% 2,54
|
|AKBNK
|5,24
|503.466.526
|% 1,35
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9094
|8,9154
|% 0,51
|
|Euro
|10,3415
|10,3479
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,9001
|11,9598
|% -0,55
|
|Frank
|9,4763
|9,5334
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3626
|2,3745
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-6,95
|
|Altın Gr.
|493
|494
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,26
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|-0,10
|