***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2021 08:41
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 20.05.2022 tarihi itibariyle, i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Pfizer Inc., Astrazeneca PLC, Roche Holding AG ve Glaxosmithkline PLC ortaklık paylarından oluşan sepete (İlaç Şirketleri ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110'unun, yatırım döneminin sonu olan 20.05.2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966277
BIST
11:311.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,44
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
11:318,8767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0213
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
11:3110,3117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0433
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3227
En Düşük
10,2576
11:31499,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,92
|Açılış
|: 499,50
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
499,25
BIST En Aktif Hisseler11:31
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.170.008
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|11.746.922
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.266.472
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.605.370
|% 9,93
|
|OYLUM
|7,79
|3.508.568
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|6.803.561
|% -9,83
|
|BIOEN
|27,80
|104.844.998
|% -7,33
|
|EUYO
|3,22
|1.247.770
|% -4,45
|
|KARYE
|16,88
|67.458.107
|% -3,54
|
|MAREN
|9,88
|441.971.112
|% 8,10
|
|GARAN
|9,35
|349.850.475
|% 0,75
|
|TUPRS
|115,30
|295.369.110
|% 1,59
|
|THYAO
|14,13
|212.179.202
|% 0,57
|
|SISE
|8,15
|185.087.914
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,40
|125.982.770
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,79
|88.497.489
|% 1,13
|
|MAREN
|9,88
|441.971.112
|% 8,10
|
|GARAN
|9,35
|349.850.475
|% 0,75
|
|KIMMR
|3,40
|115.127.694
|% -1,45
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8718
|8,8767
|% 0,24
|
|Euro
|10,3055
|10,3117
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,9799
|12,0400
|% 0,17
|
|Frank
|9,4992
|9,5565
|% 0,23
|
|Riyal
|2,3570
|2,3688
|% 0,13
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-9,93
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|3,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|10,79
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,22
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,41
|79,41
|0,13
|
Seans Raporu
11:31
daha fazla
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11:43XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 3, 494.00 milyon TL de
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11:43NETAS
Yüzde 5.16 oranında artışla 17.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 995, 435 adet işlem
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11:42NUHCM
Yüzde 7.40 oranında artışla 36.30 lira fiyatla işlem gören hissede 295, 796 adet işlem
-
11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TUPRS, ASELS
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11:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 97 artarak (% 0.16 ) 1, 231