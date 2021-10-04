***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.akportfoy.comFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriTC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIGI TARAFINDAN DÖVİZ CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN BORÇLANMA ARAÇLARI VE KIRA SERTİFİKALARI İLE YERLİ İHRAÇCILARIN DOVİZ CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI OLMAK UZERE ,KURULCA UYGUN GORULEN DIGER YATRIM ARACLARINA TARAF OLUNACAK SÖZLEŞMLERE FINANSAL İŞLEMLERE VE MENKUL KIYMETLERE YATIRIM YAPARAK SERMAYE KAZANCI SAGLAMAK VE PORTFOY DEGERI ARTIRMAYI AMAÇLAMAKDIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966279BIST