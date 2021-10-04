***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2021 08:43
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.akportfoy.com
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIGI TARAFINDAN DÖVİZ CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN BORÇLANMA ARAÇLARI VE KIRA SERTİFİKALARI İLE YERLİ İHRAÇCILARIN DOVİZ CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI OLMAK UZERE ,KURULCA UYGUN GORULEN DIGER YATRIM ARACLARINA TARAF OLUNACAK SÖZLEŞMLERE FINANSAL İŞLEMLERE VE MENKUL KIYMETLERE YATIRIM YAPARAK SERMAYE KAZANCI SAGLAMAK VE PORTFOY DEGERI ARTIRMAYI AMAÇLAMAKDIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966279
BIST
10:011.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.405
En Düşük
1.403
10:018,8723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0169
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8818
En Düşük
8,8428
10:0110,3023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0339
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3173
En Düşük
10,2576
10:01500,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,59
|Açılış
|: 500,89
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
500,21
BIST En Aktif Hisseler10:01
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|679.361
|% 9,96
|
|UZERB
|35,00
|168.210
|% 9,72
|
|DOKTA
|34,00
|178.330
|% 8,97
|
|KERVN
|0,73
|498.077
|% 8,96
|
|RALYH
|4,77
|1.191.718
|% -9,83
|
|OYLUM
|8,21
|402.528
|% -5,09
|
|EUYO
|3,23
|48.486
|% -4,15
|
|CASA
|126,10
|25.220
|% -2,85
|
|YEOTK
|68,00
|2.048.296
|% -2,02
|
|TEZOL
|14,91
|233.007.912
|% 0,00
|
|TRILC
|12,20
|73.046.969
|% 0,00
|
|TUREX
|11,01
|28.900.183
|% -0,09
|
|TRGYO
|3,42
|28.738.343
|% 0,00
|
|TURSG
|4,88
|27.354.333
|% 0,00
|
|TEZOL
|14,91
|233.007.912
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,42
|28.738.343
|% 0,00
|
|TRILC
|12,20
|73.046.969
|% 0,00
|
|TURSG
|4,88
|27.354.333
|% 0,00
|
|TUREX
|11,01
|28.900.183
|% -0,09
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8663
|8,8723
|% 0,19
|
|Euro
|10,2966
|10,3023
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,9576
|12,0175
|% -0,02
|
|Frank
|9,4861
|9,5433
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3557
|2,3675
|% 0,08
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|-3,55
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|3,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|10,79
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,22
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,57
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,01
|
|B. Petrol
|78,91
|78,91
|-0,37
|