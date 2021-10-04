***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2021 08:44
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30'a kadar Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966281
BIST
13:041.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,26
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
13:048,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0121
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
13:0410,3051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0367
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3295
En Düşük
10,2576
13:04499,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,95
|Açılış
|: 499,55
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,87
BIST En Aktif Hisseler13:04
|ISBIR
|65,45
|2.904.867
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.335.230
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|11.995.585
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.310.960
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.777.059
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,00
|210.659.326
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|3.738.466
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.658.001
|% -9,83
|
|DOBUR
|21,78
|257.209
|% -5,06
|
|EMNIS
|17,55
|157.440
|% -4,67
|
|MAREN
|9,84
|533.213.017
|% 7,66
|
|GARAN
|9,34
|502.649.712
|% 0,65
|
|THYAO
|14,09
|406.686.097
|% 0,28
|
|TUPRS
|115,30
|353.909.435
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,40
|260.752.989
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,40
|260.752.989
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,80
|106.492.118
|% 1,69
|
|MAREN
|9,84
|533.213.017
|% 7,66
|
|GARAN
|9,34
|502.649.712
|% 0,65
|
|KIMMR
|3,42
|134.168.988
|% -0,87
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8661
|8,8675
|% 0,14
|
|Euro
|10,3006
|10,3051
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,0133
|12,0736
|% 0,45
|
|Frank
|9,5087
|9,5660
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3575
|2,3693
|% 0,15
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-10,66
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,03
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-11,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|-8,58
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-4,15
|
|Çeyrek
|797
|815
|-2,08
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,40
|79,40
|0,12
|