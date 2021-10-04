***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2021 08:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30'a kadar Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966283
BIST
10:011.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.405
En Düşük
1.403
10:018,8713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0159
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8818
En Düşük
8,8428
10:0110,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0328
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3173
En Düşük
10,2576
10:01500,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,53
|Açılış
|: 500,89
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
500,21
BIST En Aktif Hisseler10:01
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|679.361
|% 9,96
|
|UZERB
|35,00
|168.210
|% 9,72
|
|DOKTA
|34,00
|178.330
|% 8,97
|
|KERVN
|0,73
|498.077
|% 8,96
|
|RALYH
|4,77
|1.191.718
|% -9,83
|
|OYLUM
|8,21
|402.528
|% -5,09
|
|EUYO
|3,23
|48.486
|% -4,15
|
|CASA
|126,10
|25.220
|% -2,85
|
|ATLAS
|1,41
|41.393
|% -2,76
|
|THYAO
|14,11
|1.365.239.344
|% 0,43
|
|TUPRS
|113,80
|474.345.852
|% 0,26
|
|TEZOL
|14,91
|233.007.912
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,39
|220.025.809
|% 0,00
|
|VBTYZ
|20,94
|179.005.741
|% 0,00
|
|THYAO
|14,11
|1.365.239.344
|% 0,43
|
|TSKB
|1,20
|63.940.515
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,39
|220.025.809
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,25
|80.640.967
|% 0,00
|
|METRO
|1,39
|21.505.607
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8676
|8,8713
|% 0,18
|
|Euro
|10,2961
|10,3012
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,9743
|12,0344
|% 0,12
|
|Frank
|9,4917
|9,5489
|% 0,15
|
|Riyal
|2,3558
|2,3676
|% 0,08
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-2,87
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|3,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|10,79
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,22
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,02
|
|B. Petrol
|78,91
|78,91
|-0,37
|