***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30'a kadar Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966284BIST