***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2021 08:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30'a kadar Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966284
BIST
13:041.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,26
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
13:048,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0121
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
13:0410,3051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0367
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3295
En Düşük
10,2576
13:04499,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,87
|Açılış
|: 499,55
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,87
BIST En Aktif Hisseler13:04
|ISBIR
|65,45
|2.904.867
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.335.230
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.310.946
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|11.994.557
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.776.572
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,00
|210.598.954
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|3.734.026
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.646.076
|% -9,83
|
|DOBUR
|21,78
|257.209
|% -5,06
|
|EMNIS
|17,55
|157.440
|% -4,67
|
|MAREN
|9,88
|530.746.762
|% 8,10
|
|GARAN
|9,34
|493.104.327
|% 0,65
|
|THYAO
|14,10
|380.994.408
|% 0,36
|
|TUPRS
|115,30
|352.088.923
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,40
|260.595.056
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,40
|260.595.056
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,80
|106.450.905
|% 1,69
|
|MAREN
|9,88
|530.746.762
|% 8,10
|
|GARAN
|9,34
|493.104.327
|% 0,65
|
|KIMMR
|3,45
|132.356.120
|% 0,00
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8661
|8,8675
|% 0,14
|
|Euro
|10,3006
|10,3051
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,0112
|12,0714
|% 0,43
|
|Frank
|9,5120
|9,5693
|% 0,36
|
|Riyal
|2,3582
|2,3700
|% 0,18
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-10,02
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-11,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|-8,58
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-4,15
|
|Çeyrek
|797
|815
|-2,08
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,43
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|0,08
|