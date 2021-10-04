***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2021 08:51
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Cen ter 4. Levent 0 212 385 27 00 info@akportfoy.com.tr
Sabancı Cen ter 4. Levent 2626860000 fon@akbank.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Gönül MUTLU Fon Müdürü gonul.mutlu@akbank.com
Aret BONCUK Bölüm Başkanı aret.boncuk@akportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966288
BIST
13:101.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
13:108,8707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0153
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
13:1010,3074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0390
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3295
En Düşük
10,2576
13:10499,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,09
|Açılış
|: 499,46
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,87
BIST En Aktif Hisseler13:10
|ISBIR
|65,45
|2.904.867
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.336.312
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.313.875
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|12.003.018
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.795.451
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,00
|210.691.132
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|3.748.336
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.681.851
|% -9,83
|
|DOBUR
|21,78
|257.209
|% -5,06
|
|EMNIS
|17,55
|157.440
|% -4,67
|
|MAREN
|9,85
|536.802.460
|% 7,77
|
|GARAN
|9,34
|503.342.136
|% 0,65
|
|THYAO
|14,08
|417.704.122
|% 0,21
|
|TUPRS
|115,20
|363.906.023
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,40
|261.018.272
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,40
|261.018.272
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,79
|106.839.243
|% 1,13
|
|MAREN
|9,85
|536.802.460
|% 7,77
|
|GARAN
|9,34
|503.342.136
|% 0,65
|
|KIMMR
|3,43
|135.137.420
|% -0,58
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8691
|8,8707
|% 0,17
|
|Euro
|10,3041
|10,3074
|% 0,38
|
|Sterlin
|12,0147
|12,0749
|% 0,46
|
|Frank
|9,5120
|9,5693
|% 0,36
|
|Riyal
|2,3583
|2,3701
|% 0,19
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-10,66
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,03
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-11,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|-8,58
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-4,15
|
|Çeyrek
|797
|815
|-2,08
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,40
|79,40
|0,12
|