***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2021 08:53
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Center 4. Levent İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4. Levent İstanbul 2626860000 fon@akbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966289
BIST
11:431.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,48
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
11:438,8760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0206
|Açılış
|: 8,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
11:4310,3137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0453
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3295
En Düşük
10,2576
11:43499,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,09
|Açılış
|: 499,33
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,96
BIST En Aktif Hisseler11:41
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.186.048
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.273.123
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|11.784.126
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.656.453
|% 9,93
|
|OYLUM
|7,79
|3.542.657
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|6.839.665
|% -9,83
|
|BIOEN
|27,42
|119.628.054
|% -8,60
|
|EUYO
|3,23
|1.330.194
|% -4,15
|
|CRFSA
|46,52
|25.018.342
|% -3,73
|
|MAREN
|9,93
|460.259.084
|% 8,64
|
|GARAN
|9,34
|367.784.299
|% 0,65
|
|TUPRS
|115,20
|302.149.980
|% 1,50
|
|THYAO
|14,13
|234.306.777
|% 0,57
|
|SISE
|8,15
|201.624.970
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,41
|150.026.680
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,79
|104.087.360
|% 1,13
|
|MAREN
|9,93
|460.259.084
|% 8,64
|
|GARAN
|9,34
|367.784.299
|% 0,65
|
|KIMMR
|3,41
|116.516.918
|% -1,16
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8738
|8,8760
|% 0,23
|
|Euro
|10,3106
|10,3146
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,9828
|12,0429
|% 0,19
|
|Frank
|9,5032
|9,5605
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3572
|2,3691
|% 0,14
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-9,93
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|3,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|10,79
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,22
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,41
|79,41
|0,13
|
Seans Raporu
11:41
daha fazla
-
11:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TUPRS, DOHOL
-
11:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 08 artarak (% 0.09 ) 1, 230
-
11:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALCTL, ALMAD, KERVN, NUGYO, ISBIR, AGYO, GARFA
-
11:53
AKCNS, YYAPI, GARFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:53
RALYH, EUYO, BIOEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında