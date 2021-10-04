***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2021 09:00
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30'a kadar Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966295
BIST
13:161.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,36
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
13:168,8716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0162
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
13:1610,3366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0682
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3366
En Düşük
10,2576
13:16499,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,33
|Açılış
|: 499,09
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,87
BIST En Aktif Hisseler13:16
|ISBIR
|65,45
|2.904.867
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.336.312
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.313.875
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|12.003.018
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.795.451
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,00
|210.714.271
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|3.748.368
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.681.851
|% -9,83
|
|DOBUR
|21,78
|257.209
|% -5,06
|
|EMNIS
|17,55
|157.440
|% -4,67
|
|MAREN
|9,85
|537.529.612
|% 7,77
|
|GARAN
|9,36
|512.881.107
|% 0,86
|
|THYAO
|14,08
|420.480.946
|% 0,21
|
|TUPRS
|115,20
|365.862.916
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,40
|261.049.379
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,40
|261.049.379
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,79
|106.845.814
|% 1,13
|
|GARAN
|9,36
|512.881.107
|% 0,86
|
|MAREN
|9,85
|537.529.612
|% 7,77
|
|KIMMR
|3,42
|135.237.619
|% -0,87
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8689
|8,8716
|% 0,18
|
|Euro
|10,2984
|10,3366
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,0078
|12,0680
|% 0,40
|
|Frank
|9,5078
|9,5651
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3572
|2,3690
|% 0,14
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-10,02
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-11,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|-8,58
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-4,15
|
|Çeyrek
|797
|815
|-2,08
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,43
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|0,08
|