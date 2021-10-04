***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2021 09:11
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.akportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966299
BIST
10:351.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,72
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
10:358,8754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0200
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8851
En Düşük
8,8428
10:3510,3055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0371
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3197
En Düşük
10,2576
10:35500,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,59
|Açılış
|: 500,83
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
500,21
BIST En Aktif Hisseler10:33
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.064.234
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.147.909
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.284.183
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,14
|1.199.793
|% 9,74
|
|OYLUM
|7,79
|3.163.619
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|6.560.644
|% -9,83
|
|BIOEN
|27,10
|40.911.618
|% -9,67
|
|EUYO
|3,20
|826.392
|% -5,04
|
|DGGYO
|10,41
|326.010
|% -3,34
|
|MAREN
|9,66
|323.744.076
|% 5,69
|
|GARAN
|9,33
|195.931.689
|% 0,54
|
|THYAO
|14,13
|173.411.034
|% 0,57
|
|VESTL
|25,34
|158.254.663
|% -1,63
|
|SISE
|8,17
|108.965.655
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,78
|59.302.960
|% 0,56
|
|MAREN
|9,66
|323.744.076
|% 5,69
|
|YKBNK
|2,39
|66.692.796
|% 0,00
|
|GARAN
|9,33
|195.931.689
|% 0,54
|
|KIMMR
|3,50
|59.930.984
|% 1,45
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8724
|8,8792
|% 0,27
|
|Euro
|10,3011
|10,3077
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,9933
|12,0535
|% 0,28
|
|Frank
|9,5033
|9,5605
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3604
|2,3722
|% 0,27
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-6,90
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|3,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|10,79
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,22
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|-0,41
|