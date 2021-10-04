Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.10.2021 09:34



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.akportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966301


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.401
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CIMSA 28,06 52.014.297 % 0,00  
DOHOL 2,53 53.990.667 % 0,00  
SISE 8,19 950.601.210 % 0,00  
SKTAS 2,93 6.993.588 % 0,00  
THYAO 14,05 1.365.239.344 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8606 8,8674 % 0,14  
Euro 10,2855 10,3024 % 0,33  
Sterlin 11,9646 12,0246 % 0,04  
Frank 9,4821 9,5392 % 0,05  
Riyal 2,3544 2,3662 % 0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.759 -2,34  
Altın Gr. 501 501 -0,26  
Cumhuriyet 3.314 3.364 3,00  
Tam 3.297 3.379 10,79  
Yarım 1.593 1.634 5,22  
Çeyrek 799 817 2,61  
Gümüş.Ons 22,59 22,62 0,06  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 0,01  
B. Petrol 78,95 78,95 -0,33  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru