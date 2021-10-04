***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2021 09:36
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.akportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966303
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
0
En Düşük
0
18:058,8617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0063
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8763
En Düşük
8,8428
18:0510,2909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0225
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3079
En Düşük
10,2576
18:05501,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,37
|Açılış
|: 501,00
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
500,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CIMSA
|28,06
|52.014.297
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,53
|53.990.667
|% 0,00
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,93
|6.993.588
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|264.171.114
|% 0,00
|
|CIMSA
|28,06
|52.014.297
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,53
|53.990.667
|% 0,00
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,93
|6.993.588
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|264.171.114
|% 0,00
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,00
|
|THYAO
|14,05
|1.365.239.344
|% 0,00
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 0,00
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% 0,00
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,00
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|160.503.535
|% 0,00
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8530
|8,8600
|% 0,05
|
|Euro
|10,2823
|10,2904
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,9584
|12,0184
|% -0,01
|
|Frank
|9,4775
|9,5346
|% -0,00
|
|Riyal
|2,3539
|2,3657
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,92
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|3,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|10,79
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,22
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,61
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,01
|
|B. Petrol
|79,01
|79,01
|-0,27
|