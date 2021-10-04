***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2021 09:36
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.akportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966304
BIST
12:311.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
12:318,8734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0180
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
12:3110,3089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0405
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3295
En Düşük
10,2576
12:31499,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,87
|Açılış
|: 499,63
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,87
BIST En Aktif Hisseler12:31
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.330.867
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|11.956.244
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.308.498
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.731.896
|% 9,93
|
|OYLUM
|7,79
|3.689.506
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|6.921.661
|% -9,83
|
|BIOEN
|27,10
|180.863.733
|% -9,67
|
|YAPRK
|31,60
|34.529.482
|% -3,19
|
|FENER
|31,90
|69.428.510
|% -3,16
|
|MAREN
|9,88
|518.169.646
|% 8,10
|
|GARAN
|9,34
|433.134.198
|% 0,65
|
|THYAO
|14,14
|343.444.276
|% 0,64
|
|TUPRS
|115,30
|340.663.491
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,41
|243.103.008
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,41
|243.103.008
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,80
|105.888.736
|% 1,69
|
|MAREN
|9,88
|518.169.646
|% 8,10
|
|GARAN
|9,34
|433.134.198
|% 0,65
|
|KIMMR
|3,43
|124.126.449
|% -0,58
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8704
|8,8734
|% 0,20
|
|Euro
|10,2690
|10,3089
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,9920
|12,0522
|% 0,27
|
|Frank
|9,5088
|9,5661
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3577
|2,3696
|% 0,16
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-9,69
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-7,38
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-3,57
|
|Çeyrek
|797
|815
|-1,78
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,43
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|-0,03
|