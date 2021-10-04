***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2021 10:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.akportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966333
BIST
12:521.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,35
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
12:528,8736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0182
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
12:5210,3069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0385
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3295
En Düşük
10,2576
12:52499,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,76
|Açılış
|: 499,66
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,87
BIST En Aktif Hisseler12:52
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.334.510
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.310.295
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|11.991.545
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.735.330
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,00
|210.262.723
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|3.724.842
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.430.620
|% -9,83
|
|YAPRK
|31,42
|36.052.918
|% -3,74
|
|CRFSA
|46,70
|28.821.488
|% -3,35
|
|MAREN
|9,88
|528.077.600
|% 8,10
|
|GARAN
|9,35
|486.211.295
|% 0,75
|
|THYAO
|14,12
|366.801.689
|% 0,50
|
|TUPRS
|115,30
|349.080.747
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,40
|260.358.412
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,40
|260.358.412
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,79
|106.241.948
|% 1,13
|
|MAREN
|9,88
|528.077.600
|% 8,10
|
|GARAN
|9,35
|486.211.295
|% 0,75
|
|KIMMR
|3,43
|130.099.357
|% -0,58
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8681
|8,8736
|% 0,21
|
|Euro
|10,3002
|10,3069
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,0155
|12,0758
|% 0,47
|
|Frank
|9,5122
|9,5695
|% 0,36
|
|Riyal
|2,3584
|2,3702
|% 0,19
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-10,47
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-11,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|-6,78
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-3,28
|
|Çeyrek
|797
|816
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,40
|79,40
|0,12
|