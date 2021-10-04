***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2021 10:10
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 436 gun
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966341
BIST
11:261.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
11:268,8757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0203
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
11:2610,3161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0477
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3227
En Düşük
10,2576
11:26499,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,58
|Açılış
|: 500,05
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
499,58
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.166.532
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.244.823
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.602.301
|% 9,93
|
|NUGYO
|10,27
|11.371.862
|% 9,84
|
|OYLUM
|7,79
|3.502.725
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|6.800.871
|% -9,83
|
|EUYO
|3,24
|1.237.622
|% -3,86
|
|FENER
|31,86
|52.326.120
|% -3,28
|
|KARYE
|16,94
|66.953.914
|% -3,20
|
|MAREN
|9,92
|433.821.463
|% 8,53
|
|GARAN
|9,34
|340.672.808
|% 0,65
|
|TUPRS
|115,20
|285.206.922
|% 1,50
|
|THYAO
|14,14
|210.179.697
|% 0,64
|
|SISE
|8,16
|170.528.588
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,41
|111.902.362
|% 0,84
|
|MAREN
|9,92
|433.821.463
|% 8,53
|
|EKGYO
|1,80
|71.943.838
|% 1,69
|
|GARAN
|9,34
|340.672.808
|% 0,65
|
|KIMMR
|3,40
|109.134.300
|% -1,45
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8715
|8,8754
|% 0,23
|
|Euro
|10,2985
|10,3068
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,9933
|12,0535
|% 0,28
|
|Frank
|9,4978
|9,5550
|% 0,21
|
|Riyal
|2,3570
|2,3689
|% 0,14
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-10,19
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|3,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|10,79
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,22
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|0,16
|