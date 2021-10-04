***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2021 08:50
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYAKPO00633
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon fiyatı günlük olarak açıklanır. Ancak söz konusu fiyat üzerinden günlük olarak katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilmez. Fon?un alım/satım talep toplama dönemleri ve her bir dönemde iletilen alım/satım talimatlarının gerçekleştirilme tarihlerine ilişkin bilgiye Fon İhraç Belgesinde yer alan ?Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar? başlığı altında yer verilmektedir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Odea Bank A.Ş-Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş- ING Bank A.Ş- Garanti Portföy Yönetimi A.Ş-TEB Portföy Yönetimi A.Ş-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş 1 Kurucu tarafından alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. Detaylara Fon İhraç Belgesinde yer alan ?Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar? başlığı altında yer verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966287
BIST
11:411.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
11:418,8575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0103
|Açılış
|: 8,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8414
11:4110,2782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0157
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
11:41500,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,31
|Açılış
|: 500,40
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,44
BIST En Aktif Hisseler11:39
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|50.655.426
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|KERVN
|0,80
|980.750
|% 9,59
|
|ALBRK
|1,80
|67.392.705
|% 9,09
|
|KARYE
|15,21
|34.981.913
|% -7,82
|
|RALYH
|4,41
|6.000.490
|% -7,55
|
|HURGZ
|2,33
|23.685.215
|% -6,80
|
|DGGYO
|9,50
|962.720
|% -6,40
|
|MARTI
|1,58
|9.835.518
|% -5,95
|
|MAREN
|10,57
|513.872.683
|% 5,17
|
|GARAN
|9,26
|472.683.239
|% 0,43
|
|THYAO
|14,03
|440.308.689
|% 1,15
|
|TUPRS
|117,60
|340.588.958
|% 1,38
|
|SISE
|8,17
|166.854.655
|% 0,37
|
|SKBNK
|0,99
|90.474.305
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,37
|162.970.425
|% -0,42
|
|GARAN
|9,26
|472.683.239
|% 0,43
|
|MAREN
|10,57
|513.872.683
|% 5,17
|
|ALBRK
|1,80
|67.392.705
|% 9,09
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8524
|8,8595
|% 0,14
|
|Euro
|10,2749
|10,2805
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,0287
|12,0890
|% 0,14
|
|Frank
|9,5245
|9,5819
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3544
|2,3662
|% 0,04
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-13,40
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,81
|81,81
|0,53
|
Seans Raporu
11:39
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11:55NUGYO
Yüzde 8.56 oranında artışla 11.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 328, 399 adet işlem
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11:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 32 artarak (% 0.03 ) 1, 222
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11:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, EMNIS, KERVN, KNFRT