***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYAKPO00633Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon fiyatı günlük olarak açıklanır. Ancak söz konusu fiyat üzerinden günlük olarak katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilmez. Fon?un alım/satım talep toplama dönemleri ve her bir dönemde iletilen alım/satım talimatlarının gerçekleştirilme tarihlerine ilişkin bilgiye Fon İhraç Belgesinde yer alan ?Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar? başlığı altında yer verilmektedir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Odea Bank A.Ş-Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş- ING Bank A.Ş- Garanti Portföy Yönetimi A.Ş-TEB Portföy Yönetimi A.Ş-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş 1 Kurucu tarafından alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. Detaylara Fon İhraç Belgesinde yer alan ?Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar? başlığı altında yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966287BIST