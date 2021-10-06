***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.10.2021 18:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin asgari %80?i Covid19 salgını sonrasında faaliyetlerinde artış öngörülen insan hareketliliğini sağlayan ve turizm faaliyetlerini sürdüren havacılık ve havayolları, konaklama ve turizm tesis işletici ve aracıları, turizm ve ulaşım sektörlerindeki internet ve teknoloji şirketleri, tur operatörleri ve turizm ve ulaşımla ilgili diğer hizmet ve ürün sağlayıcı şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırılacaktır. Fon?un amacı, seyahat ve turizm başta olmak üzere Covid19 salgını öncesinde büyüme gösteren sektörlerde, salgın sonrasında normal hayata dönülmesi ve ?evden çık? temasına bağlı olarak yeniden hızlanması beklenen faaliyetlerin, şirket performanslarına olası pozitif yansımalarından getiri sağlamaktır. Seyahat Teknolojisi Sektörü, internet ve internet bağlantılı mobil telefonlar gibi araçlar aracılığıyla seyahat ve konaklama ayarlama ve rezervasyonları, yolculuk paylaşımı ve duraksız araç çağrısı, seyahat ücreti karşılaştırma, seyahat tavsiyeleri ve diğer sıralanamayan benzer faaliyetlerde bulunur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon portföyünün yönetiminde, Madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin asgari ve azami oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve Madde 2.4?te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967552
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -19,96
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
18:058,8804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0118
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
18:0510,2676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0251
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2453
18:05503,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,66
|Açılış
|: 503,31
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
504,22
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|15,84
|3.866.623
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|4.181.380
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|18.050.185
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.958.348
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.935.567
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.575.753
|% -10,00
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|HURGZ
|2,08
|53.292.324
|% -7,56
|
|RALYH
|4,18
|4.136.798
|% -7,32
|
|MARTI
|1,41
|31.726.449
|% -7,24
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|EREGL
|16,15
|1.405.948.103
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,00
|1.024.957.634
|% -1,57
|
|THYAO
|13,71
|933.402.493
|% -2,35
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,36
|545.021.252
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|TSKB
|1,19
|174.363.859
|% -1,65
|
|KRDMD
|6,11
|805.423.920
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8775
|8,8804
|% 0,13
|
|Euro
|10,2560
|10,2676
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,0269
|12,0872
|% -0,14
|
|Frank
|9,5316
|9,5890
|% 0,20
|
|Riyal
|2,3606
|2,3724
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|2,44
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,82
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,01
|
|B. Petrol
|81,18
|81,18
|-1,38
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ASUZU
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 258 adet işlem
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17:57BOSSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 27.02 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 150 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 38 kaybederek (% -1.18 ) 1, 205
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17:55
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