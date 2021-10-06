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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.10.2021 18:05



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin asgari %80?i Covid19 salgını sonrasında faaliyetlerinde artış öngörülen insan hareketliliğini sağlayan ve turizm faaliyetlerini sürdüren havacılık ve havayolları, konaklama ve turizm tesis işletici ve aracıları, turizm ve ulaşım sektörlerindeki internet ve teknoloji şirketleri, tur operatörleri ve turizm ve ulaşımla ilgili diğer hizmet ve ürün sağlayıcı şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırılacaktır. Fon?un amacı, seyahat ve turizm başta olmak üzere Covid19 salgını öncesinde büyüme gösteren sektörlerde, salgın sonrasında normal hayata dönülmesi ve ?evden çık? temasına bağlı olarak yeniden hızlanması beklenen faaliyetlerin, şirket performanslarına olası pozitif yansımalarından getiri sağlamaktır. Seyahat Teknolojisi Sektörü, internet ve internet bağlantılı mobil telefonlar gibi araçlar aracılığıyla seyahat ve konaklama ayarlama ve rezervasyonları, yolculuk paylaşımı ve duraksız araç çağrısı, seyahat ücreti karşılaştırma, seyahat tavsiyeleri ve diğer sıralanamayan benzer faaliyetlerde bulunur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon portföyünün yönetiminde, Madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin asgari ve azami oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve Madde 2.4?te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967552


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