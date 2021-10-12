***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2021 16:59
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış ÖZKAPTAN 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür ---- 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Egemen KORKMAZ 2011 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Emre Tayfur 27.09.2021 2019-2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2015-2017 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Hazine Dealer. 6 SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969846
BIST
16:581.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
16:589,0278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0266
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
16:5810,4419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0441
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
16:58512,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,99
|Açılış
|: 512,82
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,89
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler16:58
|PENTA
|192,50
|15.828.511
|% 10,00
|
|GESAN
|23,76
|237.203.552
|% 10,00
|
|MERIT
|23,16
|9.291.793
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|PRKAB
|21,30
|65.066.716
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|127.100.056
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,32
|73.556.721
|% -9,82
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|MAALT
|181,60
|65.292.887
|% -7,91
|
|GARAN
|9,56
|1.425.772.078
|% 1,27
|
|ASELS
|16,43
|1.203.641.280
|% 3,86
|
|THYAO
|14,00
|909.495.987
|% -1,41
|
|SASA
|27,94
|712.352.241
|% 0,50
|
|KRDMD
|6,83
|652.356.968
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,42
|604.058.143
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|313.815.399
|% 2,23
|
|GARAN
|9,56
|1.425.772.078
|% 1,27
|
|ODAS
|1,50
|156.708.326
|% -1,32
|
|KRDMD
|6,83
|652.356.968
|% 0,29
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0247
|9,0278
|% 0,30
|
|Euro
|10,4144
|10,4419
|% 0,42
|
|Sterlin
|12,2307
|12,2921
|% 0,25
|
|Frank
|9,6626
|9,7208
|% 0,00
|
|Riyal
|2,3980
|2,4101
|% 0,22
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|13,53
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.375
|3.426
|24,00
|
|Tam
|3.360
|3.444
|24,85
|
|Yarım
|1.624
|1.666
|12,02
|
|Çeyrek
|815
|833
|6,01
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|0,01
|