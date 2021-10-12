***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2021 17:12
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İdil SAZER 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 8 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Bölüm Başkanı, 2018 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 17 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 20.01.2020 2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 7 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969866
BIST
17:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,29
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
17:059,0413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0401
|Açılış
|: 9,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0417
En Düşük
8,9803
17:0510,4358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0380
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
17:05513,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,49
|Açılış
|: 513,22
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,50
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler17:05
|PENTA
|192,50
|15.906.858
|% 10,00
|
|MERIT
|23,16
|9.291.816
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|GESAN
|23,74
|237.389.464
|% 9,91
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|PRKAB
|21,30
|65.066.716
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|73.640.047
|% -9,95
|
|YEOTK
|76,95
|127.139.224
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|MAALT
|181,80
|65.311.609
|% -7,81
|
|GARAN
|9,56
|1.446.436.106
|% 1,27
|
|ASELS
|16,43
|1.206.594.788
|% 3,86
|
|THYAO
|14,00
|911.370.230
|% -1,41
|
|SASA
|27,90
|713.388.569
|% 0,36
|
|KRDMD
|6,83
|652.411.615
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,43
|604.067.091
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,83
|314.062.099
|% 2,23
|
|GARAN
|9,56
|1.446.436.106
|% 1,27
|
|ODAS
|1,49
|156.744.029
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,83
|652.411.615
|% 0,29
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0373
|9,0413
|% 0,45
|
|Euro
|10,4284
|10,4358
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,2356
|12,2970
|% 0,29
|
|Frank
|9,6739
|9,7322
|% 0,12
|
|Riyal
|2,4000
|2,4121
|% 0,30
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|13,36
|
|Altın Gr.
|512
|512
|4,76
|
|Cumhuriyet
|3.391
|3.442
|40,00
|
|Tam
|3.377
|3.462
|42,07
|
|Yarım
|1.632
|1.675
|20,35
|
|Çeyrek
|819
|837
|10,17
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,04
|
|B. Petrol
|83,97
|83,97
|0,32
|
Seans Raporu
17:05
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17:17CEMTS
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