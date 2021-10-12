***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2021 17:26
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hasan Basri TARMAN 23.09.2019 2010- 2014 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi--2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, --2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 11 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 20.01.2020 2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 7 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969884
BIST
17:351.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
17:359,0424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0412
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0455
En Düşük
8,9803
17:3510,4416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0438
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
17:35513,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,32
|Açılış
|: 513,05
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler17:35
|GESAN
|23,76
|242.256.764
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|35.347.788
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.340.475
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|PENTA
|192,40
|16.607.290
|% 9,94
|
|PRKAB
|21,30
|65.230.620
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|74.416.708
|% -9,95
|
|YEOTK
|76,95
|127.557.601
|% -9,95
|
|MAALT
|180,00
|66.733.974
|% -8,72
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|GARAN
|9,52
|1.587.248.420
|% 0,85
|
|ASELS
|16,39
|1.276.434.217
|% 3,60
|
|THYAO
|13,94
|998.974.227
|% -1,83
|
|SASA
|27,82
|742.026.960
|% 0,07
|
|KRDMD
|6,81
|703.615.101
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|635.157.072
|% -0,41
|
|EKGYO
|1,82
|371.090.631
|% 1,68
|
|GARAN
|9,52
|1.587.248.420
|% 0,85
|
|ODAS
|1,49
|164.196.730
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,81
|703.615.101
|% 0,00
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0390
|9,0424
|% 0,46
|
|Euro
|10,4379
|10,4416
|% 0,42
|
|Sterlin
|12,2261
|12,2874
|% 0,21
|
|Frank
|9,6705
|9,7288
|% 0,09
|
|Riyal
|2,4012
|2,4133
|% 0,35
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|9,98
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,32
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,02
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|-0,45
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:48MEGAP
Yüzde 9.51 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 972, 811 adet işlem
-
17:48MEGAP
Yüzde 9.51 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 972, 811 adet işlem
-
17:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KOZAL, VAKBN
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 24 artarak (% 0.10 ) 1, 245
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GESAN, EUYO, EKIZ, EDIP, GSDDE, KSTUR, MERIT