***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2021 18:02
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen KORKMAZ 01.04.2010 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine SPF-İl7 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Hazine Dealer. 6 SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970005
BIST
17:501.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,36
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
17:509,0475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0463
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0475
En Düşük
8,9803
17:5010,4535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0557
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
17:50513,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,32
|Açılış
|: 513,05
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler17:48
|PENTA
|192,50
|17.059.371
|% 10,00
|
|GESAN
|23,76
|242.410.871
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|38.867.681
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.352.171
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|PRKAB
|21,30
|65.238.351
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|127.817.384
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.468.459
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|AYCES
|52,40
|3.023.204
|% -8,07
|
|GARAN
|9,46
|1.689.751.484
|% 0,21
|
|ASELS
|16,33
|1.315.676.312
|% 3,22
|
|THYAO
|13,93
|1.046.066.489
|% -1,90
|
|SASA
|27,64
|760.458.259
|% -0,58
|
|KRDMD
|6,76
|734.532.369
|% -0,73
|
|YKBNK
|2,42
|639.948.483
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|373.213.193
|% 2,23
|
|GARAN
|9,46
|1.689.751.484
|% 0,21
|
|ODAS
|1,49
|164.983.151
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,76
|734.532.369
|% -0,73
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0415
|9,0457
|% 0,49
|
|Euro
|10,4314
|10,4531
|% 0,53
|
|Sterlin
|12,2377
|12,2991
|% 0,31
|
|Frank
|9,6767
|9,7350
|% 0,15
|
|Riyal
|2,4016
|2,4137
|% 0,37
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|10,13
|
|Altın Gr.
|514
|514
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,04
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|-0,45
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 244
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EDIP, PENTA, EKIZ, GSDDE, MERIT, MEGAP, KSTUR, MEGAP, GESAN
-
17:59
AKFGY, TRGYO, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BALAT, ISGYO, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 77 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem