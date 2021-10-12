***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2021 18:07
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İdil SAZER 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 8 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2016 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı, 2016 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Uzman, 2013-2016 Akbank T.A.Ş. / Hazine, 2011-2013 Oyak Yatırım Hazine 11 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 20.01.2020 2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 7 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970016
BIST
17:531.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,41
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
17:539,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0447
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0468
En Düşük
8,9803
17:5310,4496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0518
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
17:53512,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,74
|Açılış
|: 512,47
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler17:53
|PENTA
|192,50
|17.310.583
|% 10,00
|
|GESAN
|23,76
|242.422.134
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|39.944.476
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.352.171
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|PRKAB
|21,30
|65.245.977
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|127.878.328
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.493.370
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|KRONT
|35,76
|117.707.871
|% -7,79
|
|GARAN
|9,46
|1.702.701.158
|% 0,21
|
|ASELS
|16,33
|1.321.088.207
|% 3,22
|
|THYAO
|13,97
|1.065.565.297
|% -1,62
|
|SASA
|27,74
|764.668.117
|% -0,22
|
|KRDMD
|6,80
|746.383.521
|% -0,15
|
|YKBNK
|2,42
|640.372.283
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|373.456.791
|% 2,23
|
|GARAN
|9,46
|1.702.701.158
|% 0,21
|
|ODAS
|1,49
|165.344.278
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,80
|746.383.521
|% -0,15
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0407
|9,0459
|% 0,50
|
|Euro
|10,4424
|10,4496
|% 0,50
|
|Sterlin
|12,2462
|12,3076
|% 0,38
|
|Frank
|9,6850
|9,7433
|% 0,23
|
|Riyal
|2,4028
|2,4148
|% 0,42
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|8,46
|
|Altın Gr.
|512
|512
|4,76
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,02
|
|B. Petrol
|83,31
|83,31
|-0,34
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 244
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EDIP, PENTA, EKIZ, GSDDE, MERIT, MEGAP, KSTUR, MEGAP, GESAN
-
17:59
AKFGY, TRGYO, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BALAT, ISGYO, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 77 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem