***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonFonun Süresi SURESIZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz TarihiPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 Ak Portföy Yönetimi A.Ş.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.akportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon'un yönetiminde, EURO para birimi cinsinden yatırım araçları tercih edilecek olup, orta vadede EURO bazında yüksek ve istikrarlı hedef getiri sağlamayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlenecektir.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGÖNÜL MUTLU 25 SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLARFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBarış ÖZKAPTAN 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansıİdil SAZER 2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıMehmet Sinan VEZİROĞLU 2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıBulut Özer 2016 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı, 2016 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Uzman, 2013-2016 Akbank T.A.Ş. / Hazine, 2011-2013 Oyak Yatırım Hazine SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSabancı Center 4.Levent /İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.trSabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 fon@akbank.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaAret A.BONCUK Bölüm Başkanı 0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.trGönül MUTLU Fon Müdürü 0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973147BIST