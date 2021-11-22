***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.11.2021 13:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYAKPO01136
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 22.11.2021
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00274 1 0,00274 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978939
BIST
16:311.746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,11
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
16:3111,2412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0104
|Açılış
|: 11,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2638
En Düşük
10,9592
16:3112,6828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0249
|Açılış
|: 12,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7032
En Düşük
12,3613
16:31664,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -3,76
|Açılış
|: 664,49
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler16:31
|EDATA
|11,00
|38.922.866
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.281.391
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|FENER
|33,02
|244.782.823
|% 9,99
|
|SANFM
|31,96
|14.000.824
|% 9,98
|
|IDEAS
|40,14
|18.552.882
|% -10,00
|
|MERCN
|11,12
|96.388.883
|% -9,96
|
|BASGZ
|12,59
|441.800.802
|% -9,81
|
|SEYKM
|16,17
|20.636.750
|% -9,36
|
|GMTAS
|2,20
|3.070.136
|% -5,58
|
|THYAO
|17,37
|2.053.585.876
|% 1,64
|
|GARAN
|11,94
|1.295.800.691
|% -0,91
|
|SISE
|11,16
|1.199.126.278
|% -0,80
|
|KRDMD
|8,27
|997.404.210
|% 1,10
|
|TSPOR
|9,19
|668.655.838
|% 7,11
|
|ODAS
|1,63
|456.070.903
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,52
|568.786.371
|% -0,85
|
|KRDMD
|8,27
|997.404.210
|% 1,10
|
|THYAO
|17,37
|2.053.585.876
|% 1,64
|
|SISE
|11,16
|1.199.126.278
|% -0,80
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2348
|11,2412
|% -0,09
|
|Euro
|12,6653
|12,6828
|% -0,20
|
|Sterlin
|15,0695
|15,1451
|% -0,07
|
|Frank
|12,0873
|12,1601
|% 0,15
|
|Riyal
|2,9897
|3,0047
|% -0,03
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-9,58
|
|Altın Gr.
|665
|665
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|4.390
|4.457
|5,00
|
|Tam
|4.373
|4.483
|10,36
|
|Yarım
|2.114
|2.168
|5,00
|
|Çeyrek
|1.060
|1.084
|2,51
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|8,94
|8,96
|0,06
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|-0,36
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, KOZAA, TTKOM
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 53 artarak (% 0.23 ) 1, 545
-
16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, EDATA, IHAAS, KENT, SANFM, DITAS, FRIGO, DOBUR, EGGUB, PRKAB
-
16:43
TUKAS, ATEKS, PENTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43
SEYKM, BJKAS, BASGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında